D’autres condoléances et hommages à Bob Saget affluent en l’honneur de la mort de l’acteur et comédien légendaire. Saget est décédé dans un Ritz Carlon d’Orlando, en Floride, le dimanche 9 janvier. Un membre du personnel de sécurité de l’hôtel aurait trouvé Saget inconscient. La star de Full House a été déclarée morte sur les lieux. Il avait 65 ans. Il n’y a aucun acte criminel suspecté dans la mort de Saget car une enquête et une autopsie sont en cours. « Je viens d’apprendre la nouvelle. Dévasté. Tu vas me manquer, mon ami », a tweeté Tom Bergeron après avoir appris la mort de Saget, partageant un clip du couple discutant de leur carrière. « Pour mon tout dernier @AFVofficial, j’ai demandé une faveur spéciale à mon ami. Il a dit oui. Je lui en serai éternellement reconnaissant. »

Les deux hommes ont précédemment hébergé les vidéos domestiques les plus drôles d’Amérique au cours de leur carrière. La page Twitter officielle de l’émission a également partagé ses condoléances. « Nous sommes attristés d’apprendre le décès du grand @bobsaget. Nos pensées vont à ses amis et à sa famille en ce moment », a écrit la page Twitter officielle de l’AFV après la mort de Saget.

Dans le clip, Bergeron dit à Saget qu’il veut faire quelque chose qu’il n’a « jamais fait auparavant », comme « acheter un trampoline ». Les deux se frayent un chemin pour en trouver un dans une voiturette de golf.

Saget était en Floride pour une étape de sa tournée de comédies stand-up. Il a tweeté à propos de la tournée dans les premiers jours, tenant les fans au courant des dates de la tournée.

Il est né à Philadelphie et est un ancien de Temple University. Ses autres crédits d’acteur incluent le redémarrage de Netflix 2016 Fuller House, How I Met Your Mother, ainsi que ses nombreuses années de stand-up.

L’acteur bien-aimé laisse dans le deuil sa femme Kelly Rizzo et ses trois filles – Aubrey, Lara et Jennifer – qu’il partage avec sa première épouse Sherri Kramer.

Sa mort survient quelques jours après le décès de Betty White le 31 décembre. Saget s’est interrogé sur l’au-delà dans un hommage qu’il a dédié à White. « Elle a toujours dit que l’amour de sa vie était son mari, Allen Ludden, qu’elle a perdu en 1981. Eh bien, si les choses fonctionnent selon le plan de Betty, dans l’au-delà, ils sont réunis », a-t-il écrit à propos de la star des Golden Girls. « Je ne sais pas ce qui se passe quand nous mourons, mais si Betty dit que vous êtes avec l’amour de votre vie, alors je m’en remets avec plaisir à Betty à ce sujet », a-t-il ajouté.