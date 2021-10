Quant à savoir s’il a subi une « période bleue » après sa sortie, c’était loin d’être le cas. « Je n’ai pas été surpris que ce soit ma dernière saison, donc il n’y a pas eu de période bleue », a-t-il déclaré. « En fait, je pense Érine [Andrews] et j’ai eu plus de plaisir à être viré que pratiquement n’importe qui. »

Par exemple, après avoir découvert Banques Tyra, qui partage ses initiales, était leur remplaçant, Bergeron a tweeté : « Je suppose que je ne récupérerai pas mes serviettes monogrammées. »

Malgré la façon dont les choses se sont terminées, certains impliqués dans le spectacle ont toujours le soutien de Bergeron. « Ils ont le droit de faire le spectacle de la manière qu’ils pensent être la meilleure, et donc, je repense au temps que j’ai passé là-bas avec une très grande tendresse pour la grande majorité », a-t-il déclaré à Saget. « Et il y a aussi des gens dans l’émission qui me tiennent toujours à cœur, et je veux qu’ils aient une longue carrière. Je veux que les gens continuent de le regarder, de les soutenir et de comprendre que, bien sûr, c’est différent. Mais, vous savez, il y a encore des gens très, très talentueux qui allaient être sur vos écrans à l’automne. »