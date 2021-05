Tom Bradby: La relation entre William et Harry est devenue difficile au cours des 18 derniers mois ⋆ .

Intégrer à partir de .

Tom Bradby est un journaliste d’ITV qui couvre traditionnellement l’actualité et la politique. Il y a des années, il a développé des amitiés avec le prince William et le prince Harry, et maintenant Bradby est en quelque sorte connu pour faire une «couverture royale», ce qui semble l’ennuyer sans fin. Bradby a accompagné le prince Harry et Meghan lors de leur tournée africaine à l’automne 2019, et Bradby les a interviewés tous les deux pour le documentaire exclusif d’ITV sur la tournée. Dans le documentaire, Meghan a pleuré en parlant devant la caméra de la difficulté de l’année. Après le Sussexit, il est également clair que Harry est toujours en communication avec Bradby et Bradby a donné des interviews où il décrit le côté plus «pro-Sussex» de l’histoire. Tout cela a conduit le prince William à couper l’accès de Bradby au palais de Kensington, car Baldingham est un bébé géant qui ne peut pas le supporter lorsque les gens sont amicaux ou sympathiques avec son frère. Quoi qu’il en soit, Bradby a parlé au Times de Londres et il a fini par parler des trucs royaux.

Sur ses propres problèmes de santé mentale: S’adressant au documentaire dans son entretien avec le Times, Bradby a déclaré que c’était son propre problème de santé mentale qui l’avait aidé à remarquer que les Sussex étaient en difficulté. Bradby a dû s’absenter longtemps de l’organisation de News at Ten en 2018 après avoir souffert de ce qu’il a surnommé un “ équivalent de santé mentale d’une crise cardiaque ”. Il a dit: ‘[I] était clairement influencé par ma propre expérience et je ne pensais pas qu’ils étaient en pleine forme, j’ai donc changé la façon dont je prévoyais de faire le documentaire. Il a dit qu’il “ avait l’impression qu’il y avait une histoire inédite ” derrière l’image publique de Meghan, alors il lui a posé la question: “ Ça va? ”.

Sur la guerre entre William et Harry: Lorsqu’on lui a demandé si le documentaire sur l’Afrique du Sud et la compréhension de la fracture royale qui a suivi ont augmenté son stress, Bradby a déclaré: “ Eh bien, c’était une chose assez simple, non, parce qu’ils ne se disputaient pas et que la vie était simple. . Et puis, cela s’est lentement transformé en quelque chose de difficile – personnellement et publiquement – vraiment au cours de la dernière année et demie.

Bradby n’aime pas couvrir la famille royale: Bradby a également déclaré que les princes sont «mon sujet le moins préféré au monde» et que si vous deviez construire la société à partir de rien, vous n’incluriez pas une monarchie bien que «la monarchie joue un rôle assez précieux». «Il défend les idéaux de service public, ce que nous admirons le plus chez nous en tant que société», a-t-il déclaré.

L’article de Dan Wootton sur la méfiance de William à l’égard de Bradby: Un initié royal a révélé: “ L’amitié entre William et Tom est bien terminée. Le duc se sent déçu par Bradby et la façon dont il a agi au cours des derniers mois. William est une âme sensible et croit que c’est en temps de crise que vous découvrez qui sont vos vrais amis. Il serait juste de dire que Bradby n’en fait pas partie. Le duc restera, bien sûr, cordial et professionnel dans ses relations avec des personnalités médiatiques de haut niveau, mais cette relation spéciale qu’il avait autrefois avec Bradby n’existe plus. William ne le voit plus comme un ami.

Les assistants seniors sont également fous: Parmi les principaux assistants royaux, il y a une colère croissante face à la façon dont Bradby et ITV News semblent être devenus un porte-parole des reproches de Harry et Meghan à propos de la famille royale. La source royale a déclaré: “ Certains membres du personnel des palais sont encore plus en colère contre Bradby et le ton de ses reportages à ITV News, qu’ils considèrent comme pro-Harry et Meghan. Il est bien connu que Bradby communique personnellement avec Harry sur une base régulière, ce qui est assez évident pour les assistants royaux qui savent comment les choses fonctionnent. Mais cela a été très difficile à accepter étant donné la longue histoire entre Bradby et William.