Tom Brady a connu la pire journée de 11 manières différentes contre les Saints

Les Buccaneers de Tampa Bay ont entamé leur match de la semaine 15 contre les Saints de la Nouvelle-Orléans en cherchant à accomplir quelques choses différentes. Une victoire verrouillerait un championnat de division pour les Bucs – leur premier depuis 2007. Tampa Bay avait également besoin d’une victoire pour suivre le rythme des Packers de Green Bay pour la tête de série dans la photo des séries éliminatoires de la NFC et le seul au revoir de la conférence. Brady essayait de rester un favori pour le prix MVP, tandis que les Bucs cherchaient à maintenir l’offensive n ° 1 de la ligue.

Au lieu de cela, les Saints ont fermé et blanchi les Bucs, 9-0. C’est la première fois que Brady est tenu sans but depuis 2006, lorsque les Dolphins de Nick Saban lui ont fait ça. Tampa Bay est toujours susceptible de remporter la NFC South avec une avance de trois matchs avec trois matchs à jouer, mais toute célébration devra attendre au moins une semaine de plus.

Brady a terminé le match 26 sur 48 pour 214 verges, zéro touché et une interception. Les Bucs ont botté huit fois. Brady a lancé une interception et a également perdu un échappé. Si ce n’était pas le pire match de la carrière du légendaire QB sur le plan individuel, ce devait certainement être l’un des plus frustrants.

Voici à quel point la soirée de Brady a été mauvaise contre les Saints.

1. Tom Brady n’a été blanchi que pour la troisième fois de sa carrière

2. C’était la quatrième fois de suite que Brady perdait contre les Saints en saison régulière.

3. Brady a claqué une tablette au milieu du jeu

4. Brady a semblé importer un juron au banc des Saints

5. Les Saints ont intercepté Brady 8 fois lors des 4 derniers matchs de saison régulière

Les Saints ont intercepté Brady huit fois lors de leurs quatre derniers matchs de saison régulière contre les Bucs. – Nick Underhill (@nick_underhill) 20 décembre 2021

6. Les Saints ont battu les Buccaneers 44-3 à Tampa depuis que Tom Brady a rejoint l’équipe

Les Saints ont dominé les Buccaneers 44-3 à Tampa depuis que Tom Brady a rejoint l’équipe. – ProFootballTalk (@ProFootballTalk) 20 décembre 2021

7. Les Saints se sont moqués de Brady

8. Brady avait effectué 255 départs consécutifs sans blanchissage, la deuxième plus longue séquence pour un QB de tous les temps.

Y compris les séries éliminatoires, Tom Brady a effectué 255 départs consécutifs sans être blanchi, la 2e plus longue séquence d’un quart-arrière de tous les temps. Drew Brees a fait toute sa carrière sans être blanchi sur un départ (304). – Statistiques et informations ESPN (@ESPNStatsInfo) 20 décembre 2021

9. Brady a été limogé quatre fois au troisième essai. La dernière fois que c’est arrivé en 2002.

Tom Brady a été limogé 4 fois au 3e essai pour la première fois depuis 2002. C’est à égalité pour le plus grand nombre de sacs de ce type dans un match de sa carrière. – Statistiques et informations ESPN (@ESPNStatsInfo) 20 décembre 2021

10. « C’était la première fois de son illustre carrière que Brady perdait face à un adversaire qui n’avait pas réussi un touché. »

11. « Aucun joueur défensif actuellement actif n’était entré dans la NFL » la dernière fois que Brady a été blanchi

Sur #SNF, les @Saints ont accordé à Tom Brady son premier blanchissage depuis la semaine 15, 2006 … De retour le 10 décembre 2006 : – Brady avait 29 ans et 129 jours

– Aucun joueur défensif actuellement actif n’était encore entré dans la NFL

– Drew Brees jouait sa première saison avec les Saints – NFL Research (@NFLResearch) 20 décembre 2021

Les Bucs pourraient encore remporter le Super Bowl pour la deuxième saison consécutive. Brady pourrait encore remporter son quatrième MVP. C’était simplement un dimanche qu’il aimerait oublier.