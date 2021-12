Tom Brady a crié avec colère sur Dennis Allen ?

C’est le genre de soirée pour Tom Brady qui lui a donné envie de jeter une tablette Microsoft de côté.

Seulement 214 verges, une interception et un échappé, trois de ses coéquipiers – Chris Godwin, Mike Evans et Leonard Fournette – blessés et une défaite 9-0 alors qu’il poursuivait la tête de série de la NFC… pas génial.

Et à un moment donné, les caméras de NBC l’ont capturé en train de passer devant la ligne de touche des Saints de la Nouvelle-Orléans et de crier… quelque chose à l’entraîneur Dennis Allen, qui remplaçait Sean Payton.

Qu’est-ce que c’était? Les fans sur Twitter ont eu beaucoup de spéculations de lecture sur les lèvres, qui comprenaient des mots non imprimables :

Qu’est-ce que c’était, Tom ?



Qu’en a dit Brady ?



Via WFLA :

Le Bucs QB a également été interrogé après le match sur un échange apparent qu’il a eu avec le coordinateur défensif des Saints Dennis Allen, qui a agi comme entraîneur-chef dimanche soir avec Sean Payton avec COVID-19. Après avoir lancé une interception au quatrième quart, Brady a été vu à l’émission en train de crier vers la ligne de touche des Saints. « Ah rien », a déclaré Brady. « Juste du foot. »

Hmm, où ai-je déjà entendu « C’est juste du football » ? Ah d’accord ! En 2017, lorsque lui et Josh McDaniels ont eu une confrontation en marge. Via Patriots Wire :

« Ce n’est rien », a déclaré Brady à propos de l’échange houleux de dimanche. « C’est juste du foot. Nous avons deux personnes compétitives. C’est comme ça que ça se passe.