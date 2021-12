Tom Brady a dû sourire à CJ Gardner-Johnson

Dans un coin, nous avons la sécurité des Saints de la Nouvelle-Orléans CJ Gardner-Johnson, qui en est à sa troisième saison dans la NFL et n’a remporté aucun Super Bowl.

Dans l’autre se trouve Tom Brady, qui a remporté de nombreux Super Bowls et est généralement considéré comme le GOAT.

Alors que Brady peut essentiellement revendiquer « Tableau de bord ! » sur quelqu’un qui lui parle d’ordures, il suffit parfois de rire lorsqu’un joueur comme Gardner-Johnson décide de se mettre en face de vous pour parler d’ordures, surtout après une pièce dans laquelle vous tâtonnez.

Et c’est exactement ce qui s’est passé dimanche soir – Brady a tâtonné alors qu’il était en fuite, et après que les Saints se soient rétablis, Gardner-Johnson a croisé les bras devant le QB. Et Brady n’avait qu’à sourire, un changement par rapport à tous les jets de tablettes et cris sur les entraîneurs adverses :

Tellement bon.