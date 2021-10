Tom Brady a eu un brouillage QB au ralenti, puis s’est moqué de lui

Tom Brady n’était pas exactement connu pour sa vitesse, même lorsqu’il était jeune. Brady a couru un sprint de 5,28 secondes sur 40 verges lors du repêchage de la NFL en 2000, ce qui n’est pas bon. Il est sans doute devenu le plus grand quart-arrière de tous les temps pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, mais a rarement battu la défense adverse avec ses jambes. Au cours de ses 22 saisons dans la ligue, Brady a terminé une saison avec plus de 100 verges au sol seulement trois fois.

Aujourd’hui âgé de 44 ans, Brady est presque exclusivement un passeur de poche. C’est pourquoi c’était si choquant de le voir briser une course de 13 verges pour un premier essai lors de la victoire 45-17 des Tampa Bay Buccaneers contre les Dolphins de Miami dimanche. Juste avant la mi-temps, Brady s’est efforcé de mettre les Bucs en position pour un placement de 60 verges. Le coup de pied a raté, mais la course rare de Brady a quand même fait tourner certaines têtes.

La course de 13 verges de Brady était sa plus longue course depuis 2019 contre les Patriots. Regardez-le ici :

Brady s’est un peu déprécié à la fin de sa carrière en parlant aux médias – c’est facile à faire quand vous avez sept bagues du Super Bowl – et il a profité de sa course pour faire une autre blague à ses propres frais.

Brady a déclaré: « Je peux transformer un 30 mètres en 10 mètres mieux que quiconque. »

Tom Brady de Bucs sur sa course de 13 verges aujourd’hui à 44 ans: « La plupart des gars de la NFL feraient probablement environ 30 verges sur une course comme celle-là. Je peux transformer un 30 verges en 10 verges mieux que quiconque . » – Greg Auman (@gregauman) 10 octobre 2021

Plus important encore, Brady a amassé 411 verges, cinq touchés et aucune interception pour aider les Bucs à passer à 4-1 cette année-là.

Au cas où vous vous poseriez la question, la course la plus longue de la carrière de Brady est de 22 verges, en 2006.

Selon Bill Barnwell, la course de Brady a été chronométrée à 16,3 milles à l’heure.

Tom Brady brouille de 13 mètres. Vitesse maximale ……… 16,3 milles à l’heure ! – Bill Barnwell (@billbarnwell) 10 octobre 2021

Ce n’est pas la vitesse de Cordarrelle Patterson, mais cela semble plus impressionnant que les 40 fois de Brady si c’est précis.

D’une manière ou d’une autre, Brady continue de faire des choses auxquelles personne ne s’attendrait à 44 ans.