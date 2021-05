Tom Brady a une réaction hilarante face aux Patriots lors de la semaine 4 de la saison 2021 de la NFL ⋆ .

Les nouveaux amis de Tom Brady pourraient être plus cool que ses anciens amis.

Brady et les Buccaneers se rendent à Foxborough lors de la semaine 4 pour affronter Bill Belichick et les Patriots, avec lesquels Brady a, eh bien, une longue histoire. Le propriétaire de six anneaux du Super Bowl de la Nouvelle-Angleterre aura l’occasion d’abattre Belichick et les Pats pour la première fois de sa carrière dans la NFL.

Alors que la nouvelle du prochain match a mis les fans de la NFL en colère, Brady s’est rendu sur Twitter pour tweeter une réaction simple et hilarante à son retour imminent à Foxborough.

«C’est comme quand tes amis du lycée rencontrent tes amis de l’université», tweete Brady, avec un emoji aux dents serrées.

Brady semble s’amuser avec ses «amis de l’université». Après avoir remporté une victoire au Super Bowl 55 sur les Chiefs, le défilé de bateaux des Bucs a donné au quart-arrière vétéran l’impression qu’il venait de quitter une fête de fraternité à la place.

PLUS: Les prix des billets pour le retour de Brady à Foxborough sont exorbitants

Le retour de Brady à Foxborough constituera sa première opportunité – et peut-être l’une de ses dernières – pour le quart-arrière vedette de remporter une victoire contre les 32 équipes de la NFL. Le quart-arrière de longue date des Patriots a fait ses débuts avec les Buccaneers en 2020, et leurs chemins n’ont pas croisé la saison dernière de la Nouvelle-Angleterre.

L’activité de Brady sur Twitter et d’autres médias sociaux au cours des derniers mois a attiré l’attention de nombreux fans de la NFL qui ont remarqué un changement marqué dans sa personnalité (ou dans son équipe de médias sociaux) depuis son éloignement des Patriots.

Mais Belichick ne saurait rien de tout cela. Il n’utilise pas InstaChat ou SnapFace ou quoi que ce soit.