Tom Brady aide un autre joueur des Bucs, Rob Gronkowski, à obtenir un bonus énorme

Tom Brady s’est assuré que Rob Gronkowski reçoive son argent. Dimanche, lors du dernier match de la saison régulière des Buccaneers de Tampa Bay, Gronkowski avait une chance de gagner 1 million de dollars supplémentaires en primes incitatives s’il captait sept passes et 85 verges. Atteindre ces deux marques donnerait à l’ailier rapproché 500 000 $ chacun, et alors que Gronkowski a obtenu les verges au début de la seconde moitié contre les Panthers de la Caroline, il avait encore besoin d’une réception de plus avec sept minutes à jouer au quatrième quart. Les Bucs gagnaient gros à l’époque et décrochaient déjà une place en séries éliminatoires. Mais Brady a dit aux entraîneurs qu’il ne sortirait pas du match jusqu’à ce qu’il s’assure que Gronkowski obtienne sa seule prise, qui a été diffusée sur l’émission CBS.

Brady a obtenu son unique prise de Gronkowski et a quitté le match peu de temps après. Gronkowski a terminé le match avec sept attrapés pour 137 verges dans la victoire 41-17. Après le match, Gronkowski a été interrogé sur l’obtention de deux gros bonus pour mettre fin à la saison régulière.

Tom Brady ne voulait pas sortir du jeu jusqu’à ce qu’il obtienne une réception de plus à Rob Gronkowski pour un incitatif de 500 000 $. pic.twitter.com/B3HdJnf0E8 – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 10 janvier 2022

« C’était vraiment agréable de l’obtenir », a déclaré Gronkowski, selon Pro Football Talk. « C’est cool de toucher des incitations. Les Buccaneers sont une excellente organisation, ce qui me met dans une position où je peux toucher ces incitations, ce qui est génial. J’adore jouer ici. J’adore jouer pour cette organisation. C’est cool de les toucher. Je suis va devoir apporter tous les bouts serrés au dîner. Quelques quarts-arrière – je ne fais pas sortir Tom, je vais apporter les sauvegardes au dîner. »

Pour Brady, il était satisfait de la façon dont les Bucs ont pris le contrôle du match, surtout à la fin de la première mi-temps. « C’est bien quand vous obtenez un double score comme ça », a déclaré Brady, selon le site officiel des Bucs. « Quatorze points et ils ne touchent pas le ballon, c’est plutôt bien. Les gars ont fait un tas de gros jeux. Gronk a évidemment très bien joué. Mike a joué énorme. … Aujourd’hui a commencé un peu difficile mais nous avons trouvé un moyen de prendre du rythme, et quand on fait ça, c’est plutôt bien. Nous avons fait du bon travail en prenant soin du football aujourd’hui, nous avons fait du bon travail avec les tirs au but, du bon travail dans la zone rouge, du bon travail dans les troisièmes essais. il va falloir que ça continue. »

Les Bucs ont terminé la saison avec une fiche de 13-4, ce qui les rapproche des Packers de Green Bay pour la meilleure fiche de la NFL. Gronkowski a terminé la saison avec 55 attrapés pour 802 verges et six touchés. Brady a terminé l’année avec 5 316 verges, 43 touchés et 12 interceptions.