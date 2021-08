Tom Brady assistera à la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée de Peyton Manning

Peyton Manning sera officiellement intronisé au Temple de la renommée du football professionnel ce week-end, et son ancien rival sera là pour assister à ce moment spécial. Selon Rick Stroud du Tampa Bay Times, Brady assistera à la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée de Manning à Canton, Ohio ce dimanche. L’entraîneur-chef des Buccaneers de Tampa Bay, Bruce Arians, se joindra à Brady pour la cérémonie, tout comme l’entraîneur Manning lorsque les deux étaient avec les Colts d’Indianapolis.

Brady et Manning se sont affrontés 17 fois au cours de leur carrière, Brady remportant 11 de ces affrontements. Cependant, Manning a eu raison de Brady lors des matchs de championnat de l’AFC, remportant trois des quatre batailles en tête-à-tête. Plus tôt cette année, Manning a expliqué comment Brady avait mené les Buccaneers au Super Bowl lors de sa première saison avec l’équipe.

“Je n’ai aucune idée particulière”, a déclaré Manning à 9News avant le Super Bowl. “Il a fait un excellent travail d’ajustement. Cela a été une intersaison difficile avec la pandémie. Il a trouvé un moyen d’être sur la même longueur d’onde avec ses récepteurs. Ils se sont améliorés tout au long de la saison. C’est quelque chose auquel je peux m’identifier. C’était ‘ Tout n’a pas été fluide au cours de ma première année, et tout n’a pas été fluide pour Tampa. Mais ils avaient une bonne équipe en place. Il a fallu du temps pour former leur alchimie, et il mérite tout le crédit pour son travail acharné, son adaptabilité et son Son empreinte est partout dans cette équipe.

Brady est le joueur le plus accompli de l’histoire de la NFL. Il a participé à 10 Super Bowls et en a remporté sept. Mais Manning n’est pas en reste puisqu’il a disputé quatre Super Bowls tout en en remportant deux. Manning a également remporté cinq prix MVP de la NFL, le plus grand nombre de l’histoire de la ligue. Il détient également le record du plus grand nombre d’apparitions au Pro Bowl (14), de saisons par la passe de 4 000 verges (14) et de verges par la passe en une seule saison (5 477 en 2013).

“Peyton a changé la façon dont un quart-arrière jouait partout dans le football. Parce qu’il contrôlait tout sur la ligne de mêlée”, a déclaré l’ancien directeur général des Colts, Bill Polian, selon ESPN. “Et donc, de nos jours au lycée, vous voyez des enfants faire ça, partout à l’université, ils le font. C’est très efficace dans la NFL. Et c’est son héritage, le fait qu’il a pu contrôler le jeu par un look pré-snap, sélection de jeu, exécution post-snap tout seul avec juste l’aide du plan de match des entraîneurs – c’était un pas de géant pour le poste.”