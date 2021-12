Tom Brady atteint 2 records historiques dans la victoire des Buccaneers sur les factures

Tom Brady est une fois de plus entré dans l’histoire, dimanche, le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers a effectué 31 passes et lancé deux touchés pour mener son équipe contre les Bills de Buffalo 33-27 en prolongation. Brady a lancé la passe de touché gagnante en prolongation et compte maintenant 700 touchés par la passe en carrière (y compris les séries éliminatoires). Et ses 31 réalisations lui donnent 7 156 pour sa carrière, dépassant Drew Brees pour le plus grand nombre de l’histoire de la NFL.

« C’est assez rare, vous savez? Mais c’était très cool », a déclaré Brady aux journalistes en parlant de la passe de touché, selon NFL.com. « Je préférerais de loin que cela ne se résume pas à cela, mais à la fin, ils comptent tous de la même manière, vous savez? Et nous devons en tirer des leçons et nous devons passer à autre chose et, évidemment, nous jouons pour un championnat de division la semaine prochaine, ce qui est assez excitant pour nous tous. »

TOM BRADY À BRESHAD PERRIMAN POUR LA VICTOIRE AU WALK-OFF Pass TD n°7️⃣0️⃣0️⃣ pour Brady ! (via @NFL) pic.twitter.com/1kqCYtwd7E – SportsCenter (@SportsCenter) 13 décembre 2021

Les Buccaneers se sont assurés de récupérer le ballon après que le receveur large Breshard Perriman ait capté la passe du TD et l’ait jeté au sol. Brady a déclaré aux journalistes qu’il n’était pas sûr de la procédure à suivre pour conserver plusieurs balles pour plusieurs étapes.

« Je ne sais pas, mec. Je ne suis pas sûr », a déclaré Brady, selon ESPN. « Je ne pense pas à ces choses. Les gens me disent un peu qu’elles arrivent. C’est plutôt cool. Je garde des maillots et des trucs comme ça. … C’est tout simplement incroyable d’avoir des gens qui partagent toutes ces grandes réalisations, mais évidemment pour moi , j’ai l’impression que ce sont toutes des récompenses d’équipe de toute façon.

« Quiconque a déjà attrapé une passe de touché fait partie de quelque chose d’assez cool dans l’histoire de la NFL, quiconque a terminé d’ailleurs; et évidemment les gars qui m’ont précédé – Dan Marino, Peyton [Manning] et Drew, d’autres joueurs incroyables que j’ai toujours admirés. C’était donc un grand moment. »

La saison 2021 a été mémorable pour Brady, atteignant 700 passes décisives en carrière et étant le leader de tous les temps en termes de passes complétées, Brady a dépassé le record de Brees dans la NFL pour les verges par la passe en carrière (80 358). Il détient déjà le record du plus grand nombre de touchés par la passe en saison régulière avec 617. Brady a mené les Buccaneers à une fiche de 10-3, ce qui les place en bonne position pour défendre leur titre du Super Bowl.