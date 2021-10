Tom Brady bat Bill Belichick, mais les Buccaneers et les Patriots gagnent tous les deux dans leur jeu de vengeance .

Tom Brady a eu raison de Bill Belichick alors que les Buccaneers ont remporté une victoire de 19-17 en Nouvelle-Angleterre dimanche soir. Mais Belichick a également eu raison de Brady lors de la défaite déchirante de 19-17 des Patriots dans le « match de vengeance » tant vanté.

Les deux peuvent être vrais pour le quart-arrière GOAT et l’entraîneur GOAT après avoir joué et entraîné l’un contre l’autre pour la première et probablement la seule fois.

Les Buccanes quittent le match 3-1 et sont bien placés pour poursuivre leur répétition du Super Bowl avec Brady. Les Patriots quittent le match 1-3 et plus certains que leur plan de reconstruction sans Brady est entre de bonnes mains avec le remplaçant recrue Mac Jones.

Tampa Bay a donné à Jones et à l’offensive limitée des Patriots une grande ouverture vers un bouleversement massif en raison de blessures secondaires et de blessures majeures. La Nouvelle-Angleterre a également profité du fait que Brady n’avait pas son partenaire clé pour se venger, l’ailier rapproché Rob Gronkowski, et qu’il devait se connecter avec ses autres récepteurs par une nuit pluvieuse contre une défense contre la passe difficile.

La différence était de deux points ; aux fins de l’orientation des équipes en 2021, il s’agit d’un tirage au sort virtuel.

Voici pourquoi les Buccaneers ont été encore plus grands gagnants du match et les Patriots n’ont rien perdu dans l’ensemble :

1. Les Buccaneers ont redécouvert leur attaque précipitée

Brady a choisi les Bucs parce qu’ils ne dépendraient pas entièrement de son bras droit pour gagner des matchs. Il a eu une nuit difficile dimanche (22 sur 43 passes, 269 verges par la passe, 6,1 verges par tentative, 70,8 points, aucun touché) de diverses manières – y compris manquer des passes qu’il termine habituellement – ​​et devait être levé par un jeu de course qui avait lutté au cours des trois premières semaines.

Leonard Fournette a remporté le meilleur match depuis sa solide course en séries éliminatoires avec 20 courses pour 91 verges, mais il a joué un rôle encore plus critique avec trois attrapés pour 47 verges tandis que le nouveau James White de Brady, Giovani Bernard, était sur le plateau avec Gronk. Ronald Jones a ajouté six courses pour 25 verges et a terminé un entraînement crucial en deuxième mi-temps avec le seul touché des Bucs.

C’était aussi un meilleur plan de triage et d’horloge pour le football complémentaire, car la défense contre la passe des Bucs doit être moins exposée. Peu d’équipes de passage de haut vol peuvent se réinventer pour une bataille d’usure, mais les Bucs avaient le dos de Brady quand il en avait besoin et le voulait le plus. Tampa Bay a également obtenu de bons entraînements pour fermer des équipes moins importantes sur le terrain, avec une portion favorable de Miami, Philadelphie, Chicago et La Nouvelle-Orléans au cours du mois suivant avant un congé de la semaine 9.

2. Les Patriots ont trouvé leur véritable attaque de passage

Les Patriots ont sagement abandonné leur attaque précipitée contre une méchante défense contre la course des Bucs. Auparavant, ils étaient unidimensionnels par conception avec un jeune Brady et cela a obtenu de bons résultats. Ils devaient donc être satisfaits de la façon dont Jones avait réagi à un plan de match basé sur un match qui lui imposait un gros fardeau.

Jones a également beaucoup lancé contre les Saints, mais il était en mode de rattrapage majeur et la défense pouvait prendre le départ. Ici, les Patriots, qui se sont précipités huit fois pour moins 1 yard (Brady avait lui-même 3 yards), ont fait confiance à Jones avec un plan de match à l’ancienne, semblable à Brady, à plusieurs récepteurs sur des passes courtes à intermédiaires.

Jones (31 passes sur 40, 275 verges, deux touchés, un INT, 6,3 verges par tentative, note de 112,0) était à la hauteur. Jakobi Meyers a montré à nouveau pourquoi il est un as des machines à sous, mais il y avait aussi un mélange parfait des deux nouveaux récepteurs larges des Patriots (Nelson Agholor et Kendrick Bourne) et de deux nouveaux ailiers rapprochés (Hunter Henry et Jonnu Smith). Les wideouts se sont ouverts contre des corners de remplacement – ​​principalement Richard Sherman – tandis qu’Henry et Smith ont obtenu des scores de zone rouge dans le même match pour la première fois.

Entre ces cinq joueurs, les Patriots ont beaucoup d’itinéraires et de polyvalence d’alignement pour planifier quelqu’un pour Jones. Lorsque Jones a été bombardé, il a souvent trouvé rapidement des tête-à-tête favorables. Quand il ne l’était pas, il s’accrochait dans la poche et étalait bien le ballon. Les Patriots aimeraient toujours courir efficacement pour le soulager, mais Belichick et le coordinateur offensif Josh McDaniels devraient avoir une plus grande confiance en le lâcher avec un volume élevé.

3. La défense des Buccaneers a toujours une carte de visite clé

La défense contre la passe de Tampa Bay était déjà un gâchis Jason Pierre-Paul sur le bord et les coins manquants Sean Murphy-Bunting et Jamel Dean. Ensuite, il a perdu le coin supérieur Cartlon Davis (quadriceps) et la sécurité Antoine Winfield Jr. (commotion cérébrale) dimanche soir.

Les blessures n’ont pas affecté la défense extrêmement dure des Buccaneers contre la course en raison de leurs plaqués défensifs costauds et de leurs secondeurs longilignes. À chaque adversaire, tout crie désormais « Lancez, lancez et lancez encore ! » sur cette version de Tampa Bay, surtout avec un Richard Sherman fané maintenant dans le mix.

Cela aide également le coordinateur défensif Todd Bowles. Il est toujours plus facile d’opérer contre une attaque unidimensionnelle parce que la défense peut toujours être en mode « pince les oreilles en arrière » et Bowles sait toujours qu’il peut perturber beaucoup en bombardant son meilleur défenseur, le secondeur Devn White. Les Bucs sont entrés dans le match avec seulement trois sacs, mais ont repris quatre contre Jones. Ils ont cédé des verges, mais ils étaient plus concentrés à forcer les plats à emporter.

Lorsque la pression et la couverture des Bucs sont dans une santé et une harmonie idéales, vous obtenez leur domination du Super Bowl 55 sur Patrick Mahomes. Mais quoi qu’il arrive à l’arrière, les trois premiers et les secondeurs peuvent encore dicter beaucoup.

4. La défense contre la passe des Patriots a passé son test le plus difficile

Les Patriots étaient n ° 2 dans les verges par la passe autorisées à entrer dans le match, mais ils ont fait tout leur travail contre les Dolphins, les Jets et les Saints, trois équipes non conçues pour avoir les performances aériennes les plus explosives. La capacité des Patriots à frustrer Brady avec des apparences de couverture variées était liée à un secondaire solide et profond, même sans un Stephon Gillmore en bonne santé et un comité polyvalent de précipitation dirigé par le prix des agents libres Matthew Judon.

JC Jackson est devenu un coin de premier plan et il a tenu Mike Evans en échec. Les Patriots ont été durs sur la machine à sous toute la saison et ils ont empêché Brady de lancer souvent à Chris Godwin avec Gronkowski absent. Antonio Brown s’est libéré à plusieurs reprises, mais les Patriots ont évité le ballon profond et éreintant.

Les Patriots obtiendront ensuite les Texans, et la recrue Davis Mills se sentira comme une partie de plaisir par rapport au film de critique de Brady. Ensuite, il reviendra à Dak Prescott et aux Cowboys avant de se refroidir à nouveau pour une deuxième rencontre avec la recrue des Jets Zach Wilson.

La Nouvelle-Angleterre peut atteindre 3-4 avant la semaine 8, et lorsqu’elle n’est pas confrontée à de jeunes armes à feu Justin Herbert ou Josh Allen, elle a six autres QB moyens à faire trembler en seconde période, se terminant par la recrue des Jaguars Trevor Lawrence en semaine. 17.

Si Jones continue à devenir plus confiant et efficace à chaque match et si la défense peut les garder dans les matchs, neuf ou 10 victoires sont disponibles pour les Patriots.

Alors que les Buccaneers avaient désespérément besoin de s’échapper pour suivre le rythme dans une NFC chargée, les Patriots avaient besoin de quelque chose d’inspirant pour le reste de la saison et leur permettre de penser qu’ils pourraient encore avoir une équipe en séries éliminatoires au lieu d’une équipe plus en développement. En ce sens, dimanche soir a été gagnant-gagnant pour Brady et Belichick dans leurs différentes missions en 2021.