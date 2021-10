Tom Brady bat le record de tous les temps de la NFL contre les Patriots

Tom Brady continue de prouver qu’il est le plus grand de tous les temps. Dimanche soir, le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers est devenu le meneur de tous les temps pour les verges par la passe de la NFL. Cela s’est produit à la fin du premier quart lorsqu’il a complété une passe de 28 verges à Mike Evans. Brady a battu le record de Drew Brees qui a terminé sa carrière avec 80 358 verges par la passe.

Il est normal que Brady soit entré (encore une fois) dans l’histoire de la NFL en Nouvelle-Angleterre, étant donné qu’il a établi la majorité de ses records avec les Patriots. Il a rejoint les Buccanneers l’an dernier après avoir passé ses 20 premières saisons à Foxborough. En raison du succès de Brady en Nouvelle-Angleterre, le match de dimanche est l’un des matchs de saison régulière les plus attendus de l’histoire de la NFL. Cependant, Brady s’est concentré sur la semaine, car il s’agit d’obtenir une victoire bien méritée.

.@TomBrady est désormais le leader de tous les temps des verges par la passe ! #Le retour 📺: #TBvsNE sur NBC

📱 : https://t.co/50pf7DlJse pic.twitter.com/p7nLvNJ1ru – NFL (@NFL) 4 octobre 2021

“Je ne vais pas nécessairement me souvenir”, a déclaré Brady plus tôt dans la semaine. “Je ne pense pas que ce soit le moment pour ça. J’aurai beaucoup d’occasions de me remémorer ma carrière de footballeur – rien de tout cela, rien de ce que je me soucie vraiment de faire en ce moment parce que je suis tellement dans l’instant . Je ne vais pas penser à 20 ans d’histoire. Je vais penser à une soirée de football, un match du dimanche soir après une défaite très difficile. ”

L’une des choses que les fans attendaient avec impatience est le match entre Brady et l’entraîneur-chef des Patriots Bill Belichick. Les deux sont venus en Nouvelle-Angleterre en même temps et ont remporté six Super Bowls ensemble. En parlant aux journalistes cette semaine, on a demandé à Belichick si Brady jouerait jusqu’à ses 50 ans.

“Rien que Tom ne me surprenne”, a déclaré Belichick. “C’est un grand joueur. Travaille dur et prend soin de lui. Je veux dire, il parle de jouer jusqu’à 50 ans. Si quelqu’un peut le faire, il le peut probablement. … Je veux dire, ils mènent la ligue en passant. Ils sont les meilleurs marqueurs de la ligue. Ils jouent très bien offensivement. Ils exécutent bien et ils ont beaucoup de bons jeux. Ils enchaînent beaucoup de bons jeux ensemble. Ils font aussi les petites choses. Ils font bien les grandes choses , donc, encore une fois, il fait partie d’une bonne équipe. Ils ont une bonne ligne offensive. Ils ont de bons bouts serrés. Ils ont de bons arrières. Ils ont de bons récepteurs, et ils mettent tout en place de manière cohérente. “