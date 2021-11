Tom Brady déchire la NFL pour une « décision terrible »

Tom Brady a un énorme problème avec un gros mouvement de la NFL. Le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers est apparu sur le Let’s Go! podcast et a été interrogé sur le calendrier de 17 matchs. Brady a déclaré qu’un match supplémentaire en saison régulière n’est pas bon pour les joueurs et la ligue.

« Je pense que c’est inutile. Je pensais que c’était une décision terrible », a déclaré Brady, selon CBS Sports. « Donc, je n’aime pas du tout le fait que nous jouions un 17e match. Je pense que seize, c’est beaucoup. Et, encore une fois, vous en êtes à huit matchs dans l’année et vous n’êtes pas à mi-chemin, donc c’est un peu un aspect un peu frustrant … Beaucoup de gens connaissent mes sentiments sur certains de ces sujets. J’ai été assez bruyant sur les problèmes de la NFL au cours des deux dernières années et certaines des choses qui sont faites que je ne pense pas nécessairement sont dans le meilleur intérêt du jeu. »

Brady a également expliqué pourquoi la ligue allonge la saison régulière. « Habituellement, ce que les propriétaires veulent, les propriétaires l’obtiennent. Donc, vous savez, c’est ainsi que l’entreprise a fonctionné », a déclaré Brady. « Et nous avons besoin d’un leadership syndical fort du point de vue des joueurs et d’un syndicat unifié afin d’avoir le bon poids pour négocier ce que nous pensons être approprié pour un joueur de la NFL. »

L’expansion du calendrier était la première de la NFL depuis 1978, lorsque la ligue est passée d’un format de 14 matchs à 16. Avec la saison régulière une semaine de plus, la NFL a éliminé un match de pré-saison, ce qui donne aux équipes deux semaines de congé au cours de la saison.

« C’est un moment monumental dans l’histoire de la NFL », a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell, à propos de l’extension du calendrier dans un communiqué. « L’ABC avec les joueurs et les accords avec les médias récemment conclus nous permettent d’améliorer la qualité de l’expérience de la NFL pour nos fans. Et l’un des avantages de chaque équipe qui joue 17 matchs de saison régulière est la possibilité pour nous de continuer pour développer notre jeu dans le monde entier. » Brady ne peut pas être trop fou en ce moment car il a mené les Buccaneers à une fiche de 6-2 à la mi-saison. Il est également en lice pour remporter son quatrième titre de MVP puisqu’il a lancé pour 2 650 verges, 25 touchés et cinq interceptions.