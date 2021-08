in

Le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers Tom Brady est une voix pour les joueurs de la NFL depuis un certain temps maintenant, et en tant que GOAT, sa prise de vue a normalement un peu plus de poids que les autres gars.

Jeudi, Brady a jugé bon de souligner quelques détails intéressants sur les salaires des joueurs de la NFL en 2021.

Le plafond salarial a baissé de 20 % et les nouveaux accords médiatiques ont été annoncés le jour où le plafond salarial APRÈS 2021 a été fixé », a écrit Tom Brady. « Les joueurs de la NFL feraient mieux de se réveiller @nflpa. Les joueurs de la NFL sont IGNORANTS.

Tom Brady fait exploser la NFLPA après avoir vu l’histoire de Forbes sur les franchises de la NFL augmenter en valeur malgré la pandémie. Brady qualifie la NFLPA d'”ignorante” pour avoir autorisé l’annonce des accords gigantesques sur la télévision après la fixation du plafond salarial de 2021. pic.twitter.com/khwiwvxZTV – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 5 août 2021

Quelques agents et joueurs différents de la ligue ont fait écho au sentiment de Tom Brady ici. Mais peut-être que la NFLPA aurait dû utiliser les nouveaux accords médiatiques comme une puce de négociation lorsqu’elle a parlé avec la ligue du plafond salarial pour 2021.

Après tout, il était de notoriété publique que l’accord allait arriver, et il ne semble pas probable que la NFL ait simplement essayé d’y glisser la nouvelle après avoir accepté le plafond salarial.

Peut-être que Tom Brady devrait être un peu plus impliqué avec la NFLPA, ou ils devraient être en communication constante avec lui lors des négociations avec la NFL.

