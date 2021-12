Tom Brady détruit une tablette lors d’une défaite contre les saints

Tom Brady était très en colère dimanche soir. Au quatrième quart du match des Tampa Bay Buccaneers contre les New Orleans Saints sur Sunday Night Football, Brady a été vu en train de claquer une tablette au sol après avoir lancé une interception. Le choix de Brady a non seulement mis fin aux chances des Buccaneers de gagner le match, mais il a été exclu pour la troisième fois de sa carrière et la première fois depuis 2006, selon StatMuse. Le score final du match était de 9-0.

« Nous n’avons tout simplement pas exécuté, évidemment », a déclaré Brady après le match, selon le site officiel des Buccaneers. « C’était juste une nuit difficile. Je n’ai rien fait de bien. Nous devons nous améliorer beaucoup, nous devons nous remettre au travail. Il reste beaucoup de football et nous verrons si nous pouvons aller chercher une victoire la semaine prochaine. »

Brady a terminé la journée avec 214 verges et aucun touché pour accompagner l’interception. C’était la première fois depuis la semaine 4 de la saison que Brady ne lançait pas de passe de touché dans un match. Et sa note de passeur de 57,1 est sa plus basse cette saison. Les Buccaneers ont subi de nombreuses blessures pendant le match, mais Brady n’a fait aucune excuse.

« Beaucoup de gars se sont fait défoncer ce soir, mais cela fait partie du football », a ajouté Brady. « Nous essaierons de déterminer qui peut jouer certains rôles et jouer un bon football. Nous allons devoir préparer une excellente semaine cette semaine. » Aussi dure que soit la défaite et aussi mauvaise que Brady ait joué, les Buccanneers sont toujours en bonne position pour faire une autre manche au Super Bowl. Avec une fiche de 10-4, Tampa Bay n’a besoin que d’une victoire de plus pour remporter le NFC South. Mais maintenant, l’attention des Buccaneers évolue car il leur reste trois matchs avant la fin de la saison régulière.

« Nous n’avons tout simplement pas assez bien joué », a déclaré Brady. « Je pense que c’était à peu près un match, comment nous pouvions gagner le match, mais évidemment, si vous ne marquez pas de points, vous n’allez pas gagner. Soirée difficile. Je ne pense pas que nous ayons été très bons à quoi que ce soit ce soir. J’aimerais que ce soit juste une chose. C’était beaucoup de choses. »