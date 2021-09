Tom Brady devient brutalement honnête à propos de la relation avec Bill Belichick

Tom Brady et Bill Belichick sont largement considérés comme le combo joueur-entraîneur le plus réussi de l’histoire de la NFL. La paire a remporté six titres du Super Bowl au cours de leurs deux décennies avec les New England Patriots – une marque qui parle en grande partie d’elle-même.

Cela dit, leur séparation était objectivement acrimonieuse.

Les entraîneurs des Patriots se sont ouvertement moqués de Brady lorsqu’il est parti rejoindre les Buccaneers de Tampa Bay l’année dernière. Puis les rôles se sont inversés lorsque Belichick a connu des difficultés en Nouvelle-Angleterre, tandis que Brady a remporté un septième championnat en carrière avec sa nouvelle équipe.

Cette semaine, l’entraîneur de Brady, Alex Guerrero, a tiré de manière assez flagrante sur Belichick, affirmant qu’il n’avait jamais «évolué» dans la façon dont il traitait son quart-arrière superstar.

“C’était comme si Bill n’avait jamais vraiment… Je pense que ses émotions ou ses sentiments n’ont jamais évolué avec l’âge”, a déclaré Guerrero à Karen Guregian du Boston Herald mercredi. “Alors que Tom arrivait à la fin de la trentaine ou au début de la quarantaine, je pense que Bill essayait toujours de le traiter comme ce gamin de 20 ans qu’il a repêché. Et tous les joueurs, je pense, ont réalisé que Tom était différent. Il est plus âgé, il devrait donc être traité différemment. Et tous les joueurs, aucun d’eux ne se serait soucié qu’il soit traité différemment.

«Je pense que c’était un truc de Bill. Il n’a jamais évolué. Donc, vous ne pouvez pas traiter quelqu’un qui a la quarantaine comme s’il en avait 20. Ça ne marche pas.

Alors, que pense Brady de tout ça ? Jeudi, la star des Bucs est devenue brutalement honnête à propos de sa perception de Belichick et de toute cette situation.

“Un grand respect et une grande admiration pour mon séjour là-bas”, a déclaré Brady, tel que rapporté par Nick Shook de NFL.com. « J’y ai passé 20 belles années. J’ai en quelque sorte parlé de ça au cours des 18 derniers mois. …

« Tout le monde a des sentiments et des émotions protecteurs en tant qu’amis et membres de la famille, et cela fait partie du sport. Et vous avez beaucoup de gens qui, parce qu’ils ne sont pas là-bas, veulent protéger, et c’est une chose très attentionnée et aimante que beaucoup de gens font. De mon point de vue, j’ai passé un bon moment (en Nouvelle-Angleterre), mais je me suis vraiment concentré sur le fait d’essayer d’être le meilleur possible pour cette équipe. Essayer de sortir et d’être un quart-arrière gagnant, être un quart-arrière de niveau championnat pour cette organisation car ils le méritent certainement.

https://t.co/W0QU5Jl7IG – Jeu 7 (@game7__) 24 septembre 2021

Une partie de cette conférence est le sous-produit de la confrontation imminente de la semaine 4 entre Tampa Bay et la Nouvelle-Angleterre. L’autre partie est le dysfonctionnement général récent des Patriots par rapport au succès et à la stabilité que les Buccaneers ont connus depuis l’arrivée de Brady.

De toute évidence, il est encore trop tôt pour le dire, et tout peut arriver à l’avenir, mais il semble peu probable que Belichick remporte un autre titre sans Brady de sitôt. Et si cela finit par être le cas, historiquement, il sera difficile d’avancer un autre argument au-delà de “Bill Belichick avait beaucoup plus besoin de Tom Brady que Tom Brady n’avait besoin de lui”.

En rapport: Patrick Beverley révèle le joueur le plus difficile à garder en NBA