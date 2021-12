Tom Brady dit que la NFL lui a envoyé un avertissement après avoir lancé une tablette

Tom Brady est devenu viral lors de la défaite 9-0 des Buccaneers de Tampa Bay contre les Saints de la Nouvelle-Orléans au cours de la semaine 15. Il a été vu en train de lancer une tablette pour exprimer sa frustration, ce qui a conduit à un avertissement de la NFL, selon Brady lorsqu’il a parlé de sur le Let’s Go! podcast avec Jim Gray lundi soir.

« J’ai reçu un avertissement de la NFL », a déclaré Brady avec un petit rire à Gray, selon ESPN. « Je ne peux pas lancer une autre Surface, sinon je reçois une amende. Imaginez ça ! Imaginez ça. » Brady a présenté des excuses pour l’incident, qui a eu lieu au quatrième trimestre après avoir lancé une interception. « Je ne lancerai pas une autre Surface », a déclaré Brady. « Bien que je pense que c’était un très bon marketing pour la Surface à la fin de la journée. Je pense que cela a plutôt bien fonctionné pour eux. »

Alerte Tom Brady PISTOLAÇO ! ?? Tablette Sobrou até pro ! #NFLBrasil pic.twitter.com/AxzvCmUUJU – NFL Brésil (@NFLBrasil) 20 décembre 2021

La bonne nouvelle pour Microsoft Surface est que Brady n’a eu aucun incident au cours de la semaine 16 alors qu’il a mené les Buccaneers à une victoire de 32-6 sur les Buccaneers de Tampa Bay, et ils ont remporté la NFC South. Brady a lancé pour 232 verges et un touché dans la victoire et a maintenant lancé 37 passes de touché cette saison.

« Nous avons beaucoup perdu. Nous avons beaucoup perdu », a déclaré Brady à propos des blessures après le match, selon ESPN. « Et je ne pense pas que vous vous rattrapez du jour au lendemain. Nous allons devoir nous apprendre les uns les autres. Nous allons devoir faire des choses différentes pour les gars qui sont là-dedans – les gars vont devoir continuer à mieux et faire des améliorations. J’espère que nous pourrons récupérer certains gars cette semaine et ensuite devenir un peu plus forts à ces positions. »

Brady a poursuivi en disant qu’il était heureux que les Buccaneers aient remporté leur premier titre de division depuis 2007, malgré quelques bosses sur la route. « Je ne prends rien pour acquis », a déclaré Brady. « Gagner la division est difficile à faire. Et nous l’avons mérité. Nous avons une fiche de 11-4. Ce n’est pas le meilleur record du monde, mais ce n’est certainement pas le pire non plus. Alors 11-4 – je vais le prendre . Nous avons perdu des matchs difficiles. Je pense que nous avons appris de chacune de ces défaites difficiles. » Brady cherche à remporter son deuxième Super Bowl consécutif et son huitième au total.