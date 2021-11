Tom Brady Docuseries sera diffusé en exclusivité sur ESPN + ce mois-ci

Une nouvelle docuserie de Tom Brady est en route. Mardi, ESPN a annoncé que Man in the Arena: Tom Brady sera diffusé exclusivement sur ESPN + le 16 novembre. La série se penchera sur la carrière légendaire de Brady dans la NFL et présentera des interviews du quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers et d’autres personnalités notables. Les épisodes de Man in the Arena : Tom Brady seront disponibles tous les mardis sur ESPN+.

« Man in the Arena est plus qu’une série de faits saillants de carrière compilés ensemble », a déclaré Brady dans un communiqué de presse. « Cette série montre à quel point ce voyage a été incroyable pour moi ces 22 dernières années et les personnes incroyables qui m’ont marqué lors de cette aventure incroyable. C’est un aperçu de la façon dont ce voyage m’a aidé à devenir l’homme que je suis aujourd’hui. »

Chaque épisode se concentrera sur une apparition au Super Bowl. Cela commencera avec le Super Bowl XXXVI, la saison où Brady a succédé à un Drew Bledsoe blessé alors qu’il était avec les New England Patriots et a mené l’équipe à son premier titre au Super Bowl. Man in the Arena : Tom Brady est réalisé par Gotham Chopra et produit par ESPN, Religion of Sports, 199 Productions et NFL Films.

« Tom Brady est une force dominante dans la NFL, et dans la culture au sens large, depuis maintenant deux décennies. Aucun joueur de mémoire récente n’a été plus analysé ou débattu, plus aimé ou vilipendé », a déclaré Chopra. « Man in the Arena est un examen de son impact sur et en dehors du terrain, et je suis impatient que cette discussion se poursuive autour de la série. »

Les docuseries comprendront des interviews de Julie Brady, Maureen Brady, Nancy Brady, Tedy Bruschi, Gisele Bündchen, Drew Bledsoe, Julian Edelman, Alex Guerrero, Rob Gronkowski, Rodney Harrison, Peyton Manning, Willie McGinest, Lawyer Milloy, Randy Moss, Bill O ‘Brien, Richard Sherman, Michael Strahan, Mike Vrabel, Wes Welker et Vince Wilfork. Il y aura également une programmation d’accompagnement pour Man in the Arena : Tom Brady, y compris deux post-émissions – Inside the Arena et After the Arena. Il y aura également une série de podcasts intitulée Man in the Arena qui sera disponible sur toutes les plateformes de podcast.

« Tom Brady est passé de sa sélection 199e au total lors du repêchage de la NFL 2000 à la tête de l’une des plus grandes dynasties du sport, et il n’a toujours pas terminé », a déclaré Brian Lockhart, vice-président senior, ESPN+ Original Content et ESPN Films. « C’est exactement le genre d’histoire que nous aimons raconter : une histoire épique et radicale d’un côté, et humaine et complexe de l’autre. Cette combinaison de grandes stars et d’équipes, de nouveaux reportages et de drames nuancés est ce que nous faisons de mieux chez ESPN , et nous savons que nos fans apprécieront de jeter un coup d’œil à l’intérieur alors que Man in the Arena se déroule chaque semaine sur ESPN+. »