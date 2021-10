Tom Brady donne une nouvelle mise à jour sur combien de temps il peut jouer dans la NFL

Tom Brady est convaincu qu’il peut jouer dans la NFL pendant encore 11 ans. Le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers s’est entretenu avec Andrea Kremer et Hannah Storm avant que l’équipe ne batte les Eagles de Philadelphie jeudi soir. Brady, qui a 44 ans, pense qu’il peut jouer jusqu’à 55 ans tant qu’il peut rester en bonne santé.

« Je pense vraiment que je peux jouer aussi longtemps que je veux », a déclaré Brady à Kremer et Storm. « Je pourrais littéralement jouer jusqu’à 50 ou 55 ans si je le voulais. Je ne pense pas que je le ferai évidemment … mon corps physique ne sera pas le problème. Je pense que ce sera juste, il me manque trop de choses de ma vie avec ma famille. »

Jouer à un niveau élevé à 55 ans est difficile à imaginer, surtout quand il y a des gars qui auront 30 ans de moins que lui qui essaient de le faire tomber. Mais Brady jouer à un haut niveau à 44 ans est quelque chose de rare dans le sport professionnel. Au cours des six premiers matchs de la saison, Brady a complété 68,5 % de ses passes pour 2 064 verges, 17 touchés et trois interceptions avec une note de 108 passeurs. Son jeu est l’une des raisons pour lesquelles les Buccaneers ont le deuxième meilleur record de la NFC derrière les Cardinals de l’Arizona, invaincus.

Il est peu probable que Brady joue aussi longtemps à cause de sa famille. En fait, il est possible que Brady ne joue pas au-delà de 50 ans. « Wow, ça semble être une question vraiment brûlante ces derniers temps », a déclaré Brady dans une vidéo des Buccaneers avec Rob Gronkowski en septembre. « Est-ce que Tom Brady peut jouer jusqu’à 50 ans ? Genre, 50 ans ? Cinquante. Je ne trouve pas ça si difficile. retraite. Je pense que je peux. Je pense que c’est un oui. »

L’important pour Brady est de rester en bonne santé. Il s’est blessé au pouce la semaine dernière et a subi une blessure au genou la saison dernière. Brady a encore deux ans sur son contrat, mais que se passe-t-il s’il remporte un autre Super Bowl à la fin de cette saison ? Est-il possible pour Brady d’aller au sommet et de partir au coucher du soleil ? Sachant comment il opère, il est probable qu’il prendra sa retraite une fois qu’il aura remporté 10 Super Bowls.