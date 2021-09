Tom Brady envoie un message émouvant à David Patten après sa mort

L’ancien receveur de la NFL David Patten est décédé dans un accident de moto en Caroline du Sud à l’âge de 47 ans. Il est connu pour son temps avec les New England Patriots au début des années 2000, et lorsque Tom Brady a appris la nouvelle, il est allé sur les réseaux sociaux pour envoyer un message émouvant à son ancien coéquipier. Patten a rejoint les Patriots en 2001, la même année où Brady est devenu le quart partant.

“Le professionnel accompli”, a déclaré Brady dans son histoire Instagram, par E! Nouvelles. “RIP mon ami. Mon amour va à la famille de David.” Selon ESPN, un conducteur de moto, identifié comme étant Patten, a franchi une médiane, provoquant un accident impliquant deux autres voitures. L’un des conducteurs des voitures a également été transporté à l’hôpital avec des blessures. L’accident est toujours sous enquête.

“Je suis navré d’apprendre le décès de David”, a déclaré le président-directeur général des Patriots, Robert Kraft, dans un communiqué. “C’était un fervent chrétien qui a suivi sa passion après sa carrière de footballeur et a fondé son propre ministère. David est passé d’un receveur sous-dimensionné et discret à un prédicateur puissant et passionné. En Nouvelle-Angleterre, on se souviendra toujours de lui comme d’un triple Champion du Super Bowl. Sa réception de touché lors du match de championnat de l’AFC à Pittsburgh a propulsé les Patriots au Super Bowl XXXVI et je n’oublierai jamais sa remarquable prise à l’arrière de la zone des buts lors de ce match. C’était notre seul touché offensif dans le Super Bowl et a remporté notre premier championnat dans l’histoire de la franchise. Nos plus sincères condoléances vont à sa femme, Galiena, à sa famille et à tous ceux qui pleurent la mort tragique et prématurée de David.”

Patten a disputé 54 matchs de saison régulière avec les Patriots de 2001 à 2004. Pendant son séjour en Nouvelle-Angleterre, Patten a capté 165 passes pour 2 513 verges et 16 touchés en saison régulière. Patten a également joué gros en séries éliminatoires, enregistrant 15 réceptions pour 174 verges et deux touchés. L’un de ses jeux les plus remarquables avec les Patriots a été lorsqu’il a capté une passe de touché de 91 verges de Brady contre les Colts d’Indianapolis le 21 octobre 2001. Il a aidé l’équipe à remporter trois Super Bowls avant de jouer pour l’équipe de football de Washington. et les Saints de la Nouvelle-Orléans. Avant de rejoindre les Patriots, Patten a joué pour les Giants de New York et les Browns de Cleveland.

“Cela me brise le cœur d’apprendre le décès tragique de David à un si jeune âge”, a déclaré l’entraîneur-chef des Patriots, Bill Belichick. “Je suis reconnaissant d’avoir entraîné David. C’est une personne et un joueur essentiel dans l’histoire des Patriots, sans qui nous n’aurions pas été champions du Super Bowl. J’apprécie particulièrement David pour son parcours professionnel.