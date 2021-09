Tom Brady est toujours très ridicule, ce qui est ridicule

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin.

Je sais maintenant que nous ne sommes pas censés être surpris par tout ce que Tom Brady fait sur le terrain de football.

Il a remporté un milliard de Super Bowls, il est bon pour lancer des passes de touché et les seules vraies surprises sont quand il a l’air moyen.

Mais je vais mettre tout cela de côté et dire simplement que ce qu’il a fait lors des deux premiers matchs de cette saison a été ridicule, même avec son CV et son statut de GOAT et toutes les autres choses qui peuvent être dites sur sa carrière. .

Brady a 44 ans. J’ai 44 ans. Je sais ce que ressent l’âge de 44 ans. Eh bien, je suis presque sûr que lui et moi avons des régimes et des modes de vie très différents, mais nous avons quand même 44 ans.

Ce qui le rend si ridicule, c’est à quel point il rend les choses faciles, d’autant plus qu’il est aussi vieux que vous-savez-quoi.

Brady a lancé cinq passes de touché (et aucune interception) lors de la victoire d’hier contre les Falcons. Il a maintenant neuf passes de touché cette année, ce qui est le sommet de la ligue et le plus grand nombre qu’il ait jamais eu en deux matchs de sa carrière.

DANS SA CARRIÈRE.

Il a 44 ans ! C’est sa 22e année dans la ligue! C’est ridicule!

Je sais ce que vous pensez – il a lancé ces neuf passes de touché contre les Cowboys et les Falcons, deux équipes qui n’ont pas exactement les meilleures défenses que vous puissiez voir. Et écoutez, c’est bien de ressentir ça, mais il continue de compter les chiffres et de tout faire sans effort.

Brady, bien sûr, a remporté son septième Super Bowl l’an dernier lors de sa première saison avec les Bucs. Il y a eu de nombreuses fois au cours de cette saison où il avait l’air vieux et perdu et peut-être même lavé. Mais l’année dernière, il n’y avait pas eu d’intersaison ou de camp d’entraînement normal à cause de COVID et il apprenait essentiellement une nouvelle équipe à la volée et a quand même remporté le Super Bowl.

Cette année est une année plus «normale» et il semble que cela ne fasse qu’aider Brady à être Brady, ce qui, j’en suis sûr, agace le reste de la ligue, ainsi que tous les millions de personnes qui aiment s’enraciner contre lui.

avant de vous quitter, voici une autre statistique folle pour Brady. Dans la vingtaine, il avait 167 passes de touché. Dans la quarantaine, il a 154 passes de touché. Relisez cela – 154 passes de touché dans la quarantaine !

Tom Brady, 44 ans : Saison régulière + passes de touché en séries éliminatoires dans la vingtaine :

167 Saison régulière + passes de touché en séries éliminatoires dans la quarantaine :

154 https://t.co/KWpQTf7MT1 – Doug Kyed (@DougKyed) 19 septembre 2021

Ridicule.

La NFL a des jeunes QB incroyables qui vont porter cette ligue pendant de nombreuses années. Patrick Mahomes, Kyler Murray et Lamar Jackson sont géniaux et sont tous à voir à la télévision.

Mais Brady est toujours Brady et il ne semble pas qu’il va ralentir de si tôt.

Ce qui est, eh bien, vous savez.

Coups rapides: Le flip TD génial de Lamar Jackson… Les prix NFL de la semaine 2… L’appel radio triste des Vikings… Et plus encore.

– En parlant de Lamar Jackson, son retournement dans la zone des buts lors de la victoire palpitante de dimanche soir contre les Chiefs a conduit à de superbes photos.

– J’ai mes prix NFL de la semaine 2, qui reviennent sur tout le bon, le mauvais et l’hilarant des matchs de dimanche.

– Les annonceurs radio des Vikings ont eu la réaction la plus triste au FG manqué de l’équipe au buzzer qui leur aurait permis de gagner le match.

– L’appel de Gus Johnson à propos de ce FG manqué a été apprécié par les fans de la NFL.

– Le botté de dégagement des Rams qui s’est terminé par un touché pour les Colts est le jeu le plus étrange de la saison jusqu’à présent.