Tom Brady et Bill Belichick ont ​​partagé un câlin maladroit après la victoire de Bucs au SNF

Tom Brady a fait son retour en Nouvelle-Angleterre dimanche soir et a été rapidement acclamé, puis hué, par les fans qui l’ont soutenu pendant 20 ans, dont six victoires au Super Bowl et d’innombrables souvenirs pour toutes les personnes impliquées.

Il est ensuite sorti sur son ancien terrain et a mené sa nouvelle équipe à une victoire de 19-17 qui n’a pas été scellée jusqu’à ce que le botteur des Patriots Nick Folk ait réussi une tentative de placement gagnante de 56 verges sur le montant gauche avec moins d’une minute à aller au quatrième trimestre.

Une fois le match terminé, Brady a partagé des moments spéciaux avec d’anciens coéquipiers et entraîneurs au milieu de terrain. Lui et Bill Belichick ont ​​partagé un câlin, qui était un câlin plutôt rapide :

Tom Brady et Bill Belichick se sont fait un câlin rapide au milieu de terrain. pic.twitter.com/AN1d1MFLAR – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 4 octobre 2021

On aurait dit que Belichick était plus que satisfait de tirer le meilleur parti de cette scène.

