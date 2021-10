Tom Brady et Bill Belichick s’embrassent après le match, se rencontrent dans les vestiaires

in

Le match retour de Tom Brady contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre s’est joué sur le fil, mais ce sont les Buccaneers de Tampa Bay qui ont remporté la victoire étroite 19-17.

À la fin du match, Brady serrait la main d’anciens coéquipiers et entraîneurs et a rencontré Bill Belichick sur le terrain pour un câlin rapide.

Brady et Belichick se sont ensuite rencontrés après le match pendant environ 20 minutes. Belichick avait déjà parlé avec la presse avant que les journalistes ne commencent à révéler que les deux se rencontraient. Brady a été interrogé sur la réunion après le match et a déclaré aux médias que leur rattrapage rapide était prévu à l’avance.

Il a également été interrogé sur leur relation et sur ce dont ils avaient discuté et le quart-arrière superstar des Buccaneers a déclaré qu’il préférait garder le silence. Il a ajouté qu’il pensait beaucoup à ce qui était rapporté à son sujet et que l’entraîneur était faux ou mal informé.

Belichick a minimisé “l’expérience” de jouer Brady en tant qu’entraîneur.

“Regardez, nous avons affronté Tom Brady tous les jours, tous les jours à l’entraînement défensivement. Ce n’est donc pas comme si nous avions déjà vu Tom Brady auparavant”, a déclaré Belichick. “C’est une bonne équipe de football et c’est un excellent quarterback, et je pense que c’est tout, cela va sans dire.”

Brady a terminé 22-en-43 avec 269 verges par la passe. Il n’a pas eu de passe de touché.

Mac Jones a mené les Patriots dans la zone de placement, mais Nick Folk n’a pas pu marquer un placement difficile de 57 verges sous la pluie battante.

Tampa Bay s’est amélioré à 3-1 cette année-là et la Nouvelle-Angleterre est tombée à 1-3.