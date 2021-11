Tom Brady et Bridget Moynahan : une chronologie de la relation

La star de la NFL Tom Brady et la star des Blue Bloods Bridget Moynahan ont l’une des romances de célébrités les plus persistantes de tous les ex vivants aujourd’hui. Les deux sont sortis ensemble pendant un peu plus de deux ans et ont eu un enfant ensemble, entremêlant leurs vies pour toujours. Alors que leur enchevêtrement dominait l’actualité des célébrités à l’époque, de nos jours, de nombreux fans sont flous sur les détails.

Aujourd’hui, Brady est marié au mannequin Gisele Bündchen et les fans adorent leurs publications axées sur la famille sur Instagram, tandis que Moynahan est heureusement marié à l’homme d’affaires Andrew Frankel. Cependant, Moynahan et Brady collaborent toujours à la coparentalité de leur fils, John, et les fans spéculent parfois sur le statut de leur amitié dans les coulisses. Bien que leur histoire d’amour ait été brève selon la plupart des normes de rencontres de célébrités, ses effets d’entraînement continueront de se produire pendant des décennies.

L’ancien couple a souvent fait la une des journaux alors que les fans spéculent sur leur position et sur le fonctionnement de leur coparentalité. Brady et Bundchen ont maintenant leurs propres enfants et ils accueillent John dans cette famille sans l’éloigner de sa mère.

Tout cela laisse les fans curieux, mais Moynahan, Brady et Bundchen restent discrets sur leur vie privée à quelques exceptions près. Voici un aperçu de ce que nous savons de la relation de Brady et Moynahan au cours des quinze dernières années.

2004 – Relation précoce

Brady et Moynahan se sont rencontrés en 2004. Ils sont sortis ensemble pendant plus de deux ans, au cours desquels la carrière de Moynahan était florissante et Brady a continué à jouer pour les Patriots. Au cours de ces années, Moynahan a eu des rôles de premier plan dans I, Robot, Lord of War et Grey Matters.

2006 – Rupture

Brady et Moynahan se sont séparés en 2006. Alors que les rumeurs commençaient à circuler, un représentant de Moynahan a confirmé l’histoire dans un communiqué publié par PEOPLE. « [They] à l’amiable mis fin à leur relation de trois ans il y a plusieurs semaines », a-t-il déclaré. « Nous vous demandons de respecter et de prendre en considération leur vie privée. Aucun autre commentaire ne sera fait. »

2006 – Gisèle Bündchen

Brady a commencé à sortir avec le mannequin brésilien Gisele Bundchen quelques semaines après sa rupture avec Moynahan. Les deux ont été salués comme un couple de célébrités, et ils le sont toujours à ce jour. Brady et Bündchen ont eu deux mois de nouvelle romance bienheureuse avant que des nouvelles choquantes de Moynahan n’arrivent.

2007 – La grossesse surprise de Moynahan

En décembre 2006, Moynahan a appris qu’elle était enceinte de l’enfant de Brady. La nouvelle a été confirmée en février et elle a donné naissance à John Edward Thomas Moynahan en août 2007. L’année suivante, Moynahan a accordé une interview à Harper’s Bazaar, éclairant les fans sur le fonctionnement de l’arrangement compliqué de coparentalité et sur la façon dont elle l’a entretenue. carrière tout en élevant un fils en tant que mère célibataire.

« Je ne suis pas sûre que quelqu’un – et je peux me tromper – grandit en pensant: » Je veux être une mère célibataire « », avait-elle déclaré à l’époque. « Quand vous êtes soudainement enceinte et que personne ne se tient à vos côtés, même si vous avez la trentaine, c’est une conversation difficile. Je suis une fille traditionnelle, et je crois au mariage, et j’ai toujours pensé que c’était le façon dont je le ferais. Pendant un moment, j’ai eu du mal à accepter que c’était ainsi que j’allais avoir une famille. «

Au fil des ans, Moynahan et Brady ont évité de discuter de leur arrangement aux yeux du public. Dans cette même interview, Moynahan a suggéré qu’elle ne voulait pas que John grandisse et que toute son enfance soit reprise dans des articles de magazines. « Il n’y a aucune raison pour que mon fils, des années plus tard, ait besoin de lire quoi que ce soit [personal] à propos de sa mère ou de son père », a-t-elle déclaré.

2009 – Bunchden et John

Bien sûr, la grossesse a également mis Bunchden dans une position difficile. En 2009, elle a admis qu’elle avait envisagé de couper les choses avec Brady sur-le-champ. Dans une interview avec Vanity Fair, elle a déclaré qu’elle avait l’impression que John était « à 100 pour cent » son enfant.

« C’est un petit ange – le bébé le plus doux, le plus câlin et le plus affectueux », a-t-elle déclaré. « Je me sens béni de l’avoir dans ma vie. Je comprends qu’il a une mère, et je respecte cela, mais pour moi, ce n’est pas comme si quelqu’un d’autre l’avait accouché, ce n’est pas mon enfant. Je pense que c’est le cas, à 100%. Je Je veux qu’il ait une bonne relation avec sa mère, parce que c’est important, mais je l’aime de la même manière que s’il était le mien. J’ai déjà l’impression qu’il est mon fils, dès le premier jour. »

À propos de la grossesse elle-même, Bündchen a déclaré qu’il y avait eu des moments difficiles. « C’était définitivement une surprise pour nous deux. Au début, vous vivez ce fantasme romantique; vous pensez: » Cela ne peut pas être vrai, c’est tellement bon! » Et puis, Oups, réveillez-vous ! » elle a dit. « Nous sortions ensemble depuis deux mois et demi quand il l’a découvert, et c’était une situation très difficile. De toute évidence, au début, ce n’est pas la chose idéale. » Des rapports non confirmés ont affirmé que Moynahan était contrarié par ces remarques.

2011-2014 – Moynahan, Brady et Bunchden

Au fil des ans, les fans se sont toujours interrogés sur la dynamique entre Moynahan, Brady et Bündchen. La petite tribu de coparents a été relativement silencieuse sur la façon dont les choses se passent entre eux, mais ils ont été aperçus ensemble lors de sorties occasionnelles, et ils semblent tous être amicaux.

« Je n’ai jamais fait de commentaire public sur Gisele ou Tom », a déclaré Moynahan à More Magazine en 2011. « J’ai une relation quotidienne avec ces personnes. J’élève un enfant et c’est public. Mon fils a deux parents aimants. et une famille élargie, qu’il s’agisse de cousins, de belles-mères ou de petits amis. Mon fils est entouré d’amour. »

Quant à savoir à quel point Brady est un participant actif dans la vie de son fils, Moynahan a également été timide. Dans cette même interview, on lui a demandé si Brady était à l’hôpital lorsqu’elle a accouché. « [Tom] était là ce jour-là et est venu après », a-t-elle déclaré. « Il ne me tenait certainement pas la main pendant que je poussais. »

2015 – Andrew Frankel

En 2015, Moynahan a épousé l’homme d’affaires new-yorkais Andrew Frankel. Elle a jailli de la relation dans une interview sur The Rachel Ray Show. « C’est le gars le plus gentil de tous les temps », a déclaré la star des Blue Bloods. « Véritable, gentil et sensible. C’est le meilleur. »

2018 – Mémoire de Bunchden

En 2018, Bündchen a publié un mémoire intitulé Lessons: My Path to a Meaningful Life. Cela a donné aux fans l’un de leurs regards les plus clairs sur le fonctionnement interne de l’étrange dynamique familiale. Bündchen a réitéré que la grossesse de Moynahan « n’a pas été une période facile » pour elle », mais elle a qualifié John de « enfant bonus ».

« Deux mois après le début de notre relation, Tom m’a dit que son ex-petite amie était enceinte. Dès le lendemain, la nouvelle était partout et j’ai senti que mon monde avait été bouleversé », a-t-elle écrit.

