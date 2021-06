Tom Brady et Gisele Bündchen deviennent ambassadeurs FTX et prennent une participation dans la bourse

FTX

Tom Brady et Gisele Bündchen deviennent ambassadeurs FTX et prennent une participation dans le Crypto Exchange

L’échange de crypto-monnaie FTX et le couple de célébrités Tom Brady, un joueur de football populaire, et Gisele Bündchen, un mannequin renommé, ont annoncé un partenariat à long terme.

Brady et Bündchen serviront tous deux d’ambassadeurs pour FTX et ont pris une participation au capital de l’entreprise mais ne l’ont pas divulgué. Ils ont dit que le duo recevrait un montant et un type d’actifs cryptographiques non spécifiés. Bündchen assumera également le rôle de conseiller en initiatives environnementales et sociales de FTX.

« Tom et Gisele sont tous deux des légendes et ils ont tous les deux atteint le sommet de ce qu’ils font », a déclaré Sam Bankman-Fried, fondateur et PDG de FTX.

« Quand nous pensons à ce que représente FTX, nous voulons être le meilleur produit qui existe. »

Bankman-Fried a en outre déclaré que Brady et Bündchen étaient “vraiment” dans ce partenariat.

“Ce n’est pas la première fois qu’ils sont impliqués dans la cryptographie, pas la première fois qu’ils y pensent ou même l’utilisent, ce qui, je pense, en fait un partenariat beaucoup plus naturel et authentique”, a déclaré Bankman-Fried. . « Ce sont des exemples de publics pour lesquels nous aimerions vraiment que FTX soit le produit pour. »

Brady préconise les crypto-monnaies depuis un certain temps maintenant et le mois dernier, il a ajouté des yeux laser à sa photo de profil Twitter pour soutenir Bitcoin. Lundi, le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers a demandé d’autres idées après que les yeux laser « n’aient pas fonctionné », en référence à la baisse du prix du Bitcoin au cours du mois dernier.

D’accord, les yeux laser n’ont pas fonctionné. Quelqu’un a des idées ? https://t.co/43WyShRxr2 – Tom Brady (@TomBrady) 28 juin 2021

Lors du forum CoinDesk Consensus 2021, plus tôt cette année, Brady a déclaré que ses entraîneurs et ses coéquipiers parlaient quotidiennement des crypto-monnaies et de leurs prix.

“Nous sommes très intéressés”, a-t-il déclaré à l’époque, et qu’ils en apprennent davantage sur ces marchés émergents. “Donc, j’y crois beaucoup, je ne pense pas que cela aille nulle part”, a déclaré Brady, ajoutant que la volatilité sera “absolument” là.

“Cette opportunité particulière nous a montré l’importance d’éduquer les gens sur le pouvoir de la cryptographie tout en redonnant simultanément à nos communautés et à notre planète”, a déclaré Brady dans un communiqué.

Brad et Bündchen se sont également engagés à verser des contributions annuelles de plusieurs millions de dollars pour la durée du partenariat avec FTX, qui a été fondé dans le but de faire un don à des œuvres caritatives et a déjà affecté 10 millions de dollars à ce jour.

Cette dernière éclaboussure marketing de FTX fait suite au partenariat de l’échange avec la Major League Baseball plus tôt ce mois-ci et avant cela, l’acquisition des droits de dénomination du stade de la National Basketball Association de Miami Heat à la FTX Arena ainsi que l’achat de droits de dénomination de 10 ans sur un eSports équipe pour 210 millions de dollars.

« Une grande partie de ce que nous avons examiné, c’est quelles sont les choses que nous pouvons faire qui se démarqueront vraiment et nous représenteront bien, correspondront à notre marque et capteront vraiment l’attention des gens », a déclaré Bankman-Fried.

“Nous allons faire ce que nous pouvons pour essayer d’obtenir des nouvelles sur FTX et obtenir plus d’attention à ce sujet.”

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.