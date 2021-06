Tom Brady et Gisele Bündchen sont désormais actionnaires de FTX

Le septuple champion du Super Bowl et autoproclamé « taureau bitcoin » Tom Brady a reconnu qu’il était du mauvais côté de son commerce Bitcoin (BTC / USD), mais cela ne l’empêche pas d’investir dans l’espace. Lui et son épouse, Gisele Bündchen, ont chacun pris une participation dans FTX Trading Limited, l’organisation derrière FTX.COM et FTX.US, a rapporté Bloomberg.

Les yeux laser ‘n’ont pas fonctionné’, au prochain investissement

Début mai, la star du football a ajouté des “yeux laser” à sa photo de profil Twitter, ce que de nombreux fans de Bitcoin font pour démontrer sa “mise au point laser” et son dévouement à la cryptographie. Le jour où il a changé sa photo, le prix du bitcoin était de 56 245 $, mais a depuis chuté de près de 40 %. Cela a incité Brady à tweeter : « D’accord, les yeux laser n’ont pas fonctionné. Quelqu’un a-t-il une idée? “

Brady a peut-être répondu à sa propre question en investissant dans FTX. Brady et Bündchen ont acquis une participation non divulguée dans FTX et tous deux serviront d’ambassadeurs pour FTX. Le couple de célébrités assumera également le rôle de conseiller auprès des initiatives environnementales et sociales de FTX. Le PDG et fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a déclaré à Bloomberg :

Tom et Gisèle sont des légendes et ils ont tous les deux atteint le sommet de ce qu’ils font. Lorsque nous pensons à ce que représente FTX, nous voulons être le meilleur produit sur le marché.

FTX mise gros sur le sport

L’association de FTX avec peut-être la star du football la plus reconnue au monde est conforme aux investissements antérieurs de l’entreprise dans le monde du sport. FTX a acheté les droits pour renommer la maison du stade Miami Heat de la NBA en FTX Arena, tandis que FTX a été nommée marque officielle d’échange de crypto-monnaie de la ligue de baseball majeur.

