Tom Brady et Gisele Bündchen taquinent de manière ludique les discussions commerciales alors que la star QB se languit de l’automne

Tom Brady et sa femme Gisele Bündchen ont haussé les sourcils samedi avec leurs tweets quelques jours après la victoire des Buccaneers de Tampa Bay contre les Eagles de Philadelphie.

Brady semblait se languir d’un automne dans sa vie alors qu’il se remettait du match de jeudi.

Tom Brady, à gauche, et Gisele Bundchen assistent au gala-bénéfice du Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute célébrant l’ouverture de l’exposition « Camp: Notes on Fashion » le lundi 6 mai 2019 à New York. (Photo par Evan Agostini/Invision/AP)

« Manquant l’automne cette année », a tweeté l’ancien quart-arrière des New England Patriots.

Brady a grandi à San Mateo, en Californie, mais avait passé environ la moitié de sa vie dans des États aux températures plus fraîches qui subissent régulièrement le changement des saisons. Il a joué au football universitaire au Michigan, puis a passé 20 ans avec les Patriots à Foxborough, dans le Massachusetts. Alors que le nord-est commence à se refroidir, l’expérience de l’automne dans le sud des États-Unis est évidemment très différente.

Houston, Texas, États-Unis ; Le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers Tom Brady (12) fait du jogging hors du terrain après un match contre les Houston Texans au NRG Stadium. (Troy Taormina-USA TODAY Sports/Fichier Photo)

Bündchen poserait la question difficile.

« L’heure d’un échange ? »

Le quart-arrière sept fois vainqueur du Super Bowl a semblé un peu déconcerté. Il n’est pas du genre à être souvent pris au dépourvu.

« Ai-je oublié quelque chose?? » il a répondu.

Les fans de Brady ont immédiatement réagi.

Brady ne joue pas comme quelqu’un qui manque vraiment au temps plus frais alors qu’il commence à se réchauffer pendant la saison 2021.

Le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, affronte les Rams de Los Angeles lors de la première mi-temps d’un match de football de la NFL le dimanche 26 septembre 2021 à Inglewood, Californie (AP Photo/Jae C. Hong)

Au début de la liste des matchs de la semaine 6 de dimanche, Brady est le leader de la NFL pour les verges par la passe (2 064), les passes de touché (17), les passes complétées (183), les tentatives (267) et les verges par la passe par match (344). Il n’a que trois interceptions cette saison.

Tampa Bay a une fiche de 5-1 et contrôle la NFC South.