Tom Brady et Patrick Mahomes les stars de la couverture, Tyreek Hill le joueur le plus rapide que vous devez vous connecter en mode Franchise et les dernières améliorations

La NFL est de retour pour la saison 2021 et la première semaine est déjà dans les livres.

Les Buccaneers de Tampa Bay sont les champions en titre, avec Tom Brady remportant son septième Super Bowl, et a pris un départ gagnant en battant les Cowboys de Dallas.

Brady et Mahomes sont les stars de la couverture de Madden 22

Cela signifie également que Madden est de retour pour la dernière version du jeu, avec quelques améliorations pour l’accompagner.

Les stars de la couverture sont Tom Brady et Patrick Mahomes – le plus grand de tous les temps et le joueur qui est sur le point de le rejoindre.

talkSPORT.com jette un œil au nouveau jeu et vous donne un aperçu de ce qui est différent.

Gameplay

Madden 21 a été très décrié pour ses problèmes de gameplay qui semblaient un âge pour EA à rectifier.

La dernière édition du jeu est de loin moins buggée et la qualité globale semble s’être améliorée.

Madden 22 s’est davantage concentré sur la nouvelle génération de consoles, PS5 et Xbox Series X/S, et cela fait la différence.

Les choses peuvent sembler moins raffinées sur la génération précédente de consoles, alors préparez-vous à ce que vos jukes soient un peu moins fluides.

Madden 22 a apporté quelques améliorations à la version du jeu de l’année dernière

EA affirme avoir apporté des améliorations aux fondamentaux à tous les niveaux pour une expérience de jeu améliorée.

Cela inclut les modifications apportées au contrôle de la capture, au tacle et au blocage. Mais dans l’ensemble, ceux-ci se remarquent à peine et la sensation générale du jeu est très similaire aux itérations précédentes.

Nouvelles fonctionnalités

L’un des ajouts les plus excitants à Madden 22 est le meilleur contrôle du mode Franchise, pour ceux qui veulent vraiment se plonger dans la gestion et l’aspect tactique du jeu.

Cela comprend une gestion détaillée du personnel, des systèmes de progression de l’arbre de compétences et une stratégie de jeu hebdomadaire complète pouvant offrir des bonus sur le terrain.

La fonction Dynamic Gameday est également introduite, qui donne vie aux stades à domicile en vous donnant cet avantage à domicile.

Chacune des 32 équipes a son propre avantage sur le terrain dans le jeu, ainsi que des boosts d’élan secondaires qui peuvent être obtenus.

Une petite fonctionnalité amusante, mais uniquement disponible pour ceux qui jouent sur les consoles de nouvelle génération.

Madden 22 utilise la nouvelle génération de consoles

Fonctionnalités de retour

Face of the Franchise revient avec le tout nouveau prélude Road to the Draft et vous permet également de jouer en défense pour la première fois.

L’ascension de votre joueur à l’université semble trop rapide et ce serait amusant d’avoir plus de chances de se développer dans la NFL.

Les décisions que vous prenez, quant à votre participation ou non à certains événements, semblent sans incidence sur l’orientation générale de votre carrière.

The Yard et Ultimate Team sont également de retour pour une autre année, mais se sentent à peu près comme dans Madden 21.

Statistiques des joueurs

Le club 99 de Madden est une tradition consacrée et cinq joueurs sont sélectionnés pour le dernier match.

Il est difficile de discuter avec ceux qui donnent la distinction avec Aaron Donald (LA Rams), Davante Adams (Green Bay Packers), Jalen Ramsey (LA Rams), Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) et Travis Kelce (Kansas City Chiefs) ces joueurs.

.

Mahomes est l’un des meilleurs joueurs de la NFL

La vitesse tue dans Madden 22 et Tyreek Hill a reçu la note la plus élevée sur 99 – il est clairement le joueur le plus rapide de la NFL, donc c’est tout à fait justifié.

Henry Ruggs III des Las Vegas Raiders est le deuxième joueur le plus rapide sur 98, également receveur large, tandis qu’Anthony Schwartz, Jaylen Waddle, Marquise Brown, Mecole Hardman et Raheem Mostert sont tous sur 97.

Globalement

Certains des nouveaux ajouts au mode Franchise sont amusants et ont mis du temps à arriver, tandis que l’avantage du terrain ajoute une dimension supplémentaire aux choses.

Les autres améliorations se remarquent à peine et il y a largement peu de changements par rapport aux générations précédentes du jeu.

Les graphismes sont superbes sur PS5, la console sur laquelle cette revue était basée, mais peuvent ne pas être aussi beaux sur les machines de l’ancienne génération.

Face of the Franchise aurait besoin d’une refonte, mais dans l’ensemble, les améliorations rendent le jeu plus amusant que Madden 21.