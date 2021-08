Tom Brady et Tony Dungy ont pris la photo la plus terrifiante au monde

in

Il y avait beaucoup d’activité dans la NFL le week-end dernier. Les légendes étaient inscrites dans le Hall of Fame, nous avons eu notre premier aperçu du jeu, mais Tom Brady et Tony Dungy posant pour le portrait le plus effrayant imaginable ont volé la vedette.

Un autre joueur que j’ai rencontré hier soir à la soirée HOF de Peyton : Tom Brady. Rien que de la classe ! Prendre une journée pour quitter le camp d’entraînement pour y être montre l’amour et le respect qu’ils ont l’un pour l’autre. Nous étions des concurrents sur le terrain mais j’ai aussi un respect ultime pour Tom ! pic.twitter.com/nZgnFWB42R – Tony Dungy (@TonyDungy) 9 août 2021

Le légendaire quart-arrière et entraîneur du Temple de la renommée, ressemblant à deux hommes que vous rencontreriez dans le bain à remous d’un hôtel et qualifiant leurs proches d’« amants », a vraiment prouvé à quel point il peut être difficile de faire un bon portrait de nuit. Surtout quand il n’y a pas une main habile derrière l’objectif.

Brady et Dungy aux yeux écarquillés, joyeux comme des vampires qui viennent d’être invités chez vous, ne se ressemblent même pas. C’est plutôt comme s’il s’agissait d’analogues robotiques du duo de football. Peut-être des sculptures de cire. Peut-être même des extraterrestres, qui ont enlevé Brady et Dungy, les remplaçant par leurs réplicants de combinaison de peau synthétique.

Naturellement, il n’a pas fallu longtemps à Twitter pour s’en occuper aussi – et hoo boy, ils se sont bien amusés.

Écoutez, je ne veux pas trop tremper ces gars, même s’ils ressemblent à des mecs qui ont fait du covoiturage jusqu’au sex club underground. Principalement parce qu’à tout hasard, il existe des équivalents extraterrestres, des robots ou d’autres réplicants synthétiques, je sais qu’ils parcourent probablement Internet à la recherche de mots méchants à leur sujet.

La dernière chose dont j’ai besoin dans ma vie est de frapper à la porte à 23h et de voir ces deux visages me fixer.