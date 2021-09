Tom Brady établira un record majeur de tous les temps dans la NFL lors du match de retour contre les Patriots

Tom Brady se prépare à retourner en Nouvelle-Angleterre pour la première fois depuis qu’il a quitté les Patriots et signé avec les Buccaneers de Tampa Bay en mars 2020. Et en plus d’essayer de mener les Buccaneers à une victoire sur son ancienne équipe, Brady est prêt à faire quelque chose de très spécial au Gillette Stadium. Actuellement, Brady a 80 291 verges par la passe. Il n’a besoin que de 68 verges par la passe pour devenir le leader de tous les temps dans la catégorie. Drew Brees, qui a pris sa retraite plus tôt cette année, est le leader de tous les temps de la NFL en verges par la passe (80 358) et est prêt à ce que Brady batte le record.

“Je serais tout à fait pour Brady qui vient de lancer la première partie du jeu, allez-y et débarrassez-vous-en”, a déclaré Brees, cette semaine, par ESPN. “Vous avez dit qu’il avait besoin de quoi? Soixante-huit verges? Laissons la Nouvelle-Angleterre le frapper dans la zone des buts, commencer au 25 et lui en lancer un à Mike Evans et finissons-en.

“Il ne fait aucun doute que je pense que ça va être renversé assez rapidement. Je ne peux pas penser à un gars qui a investi davantage dans sa carrière et sa préparation et ce qu’il a signifié pour le jeu. C’est définitivement un record spécial parce qu’il parle à la longévité qu’il a pu expérimenter et au niveau auquel il a pu jouer.”

Le record de tous les temps de passes est quelque chose que Brady a en tête, mais gagner dimanche est l’objectif ultime. En parlant à Jim Gray sur le podcast Let’s Go !, Brady a déclaré dimanche qu’il s’agirait d’obtenir la troisième victoire des Buccaneers de la saison et de ne pas revenir sur son temps avec les Patriots.

“Je ne vais pas nécessairement me souvenir”, a déclaré Brady. “Je ne pense pas que ce soit le moment pour ça. J’aurai beaucoup d’occasions de me remémorer ma carrière de footballeur – rien de tout cela, rien de ce que je me soucie vraiment de faire en ce moment parce que je suis tellement dans l’instant Je ne vais pas penser à 20 ans d’histoire. Je vais penser à une soirée de football, un match du dimanche soir après une défaite très difficile. ”