Tom Brady établit le record de verges par la passe de tous les temps de la NFL

Tom Brady est seul au sommet de la montagne.

Le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers s’est connecté avec le receveur large Mike Evans pour un gain de 28 verges au premier quart du match de l’équipe contre les New England Patriots dimanche soir, et a dépassé la marque du futur Temple de la renommée Drew Brees de 80 358 verges par la passe pour le le plus dans l’histoire de la ligue.

Brady est entré dans le match à 68 verges du record.

Le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers Tom Brady (12) lance pendant la première moitié d’un match de football de la NFL contre les New England Patriots, le dimanche 3 octobre 2021, à Foxborough, Massachusetts (AP Photo/Steven Senne)

Le compte Twitter des Patriots a reconnu l’accomplissement de Brady.

“C’est tout à fait normal que cela se soit produit au @GilletteStadium”, lit-on dans le tweet. “Félicitations pour un autre record de la NFL, @TomBrady.”.

Les Buccaneers ont fini par atteindre la ligne des 11 verges de la Nouvelle-Angleterre et se sont contentés d’un placement de 29 verges par le botteur Ryan Succop, qui a donné l’avance à Tampa Bay 3-0 avec 4:49 à jouer dans le premier quart.

Le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers Tom Brady (12) rencontre le long snapper des New England Patriots Joe Cardona (49 ans) avant un match de football de la NFL entre les New England Patriots et les Tampa Bay Buccaneers, le dimanche 3 octobre 2021, à Foxborough, Mass. (Photo AP/Steven Senne)

Le match de dimanche soir entre les Bucs et les Patriots était le retour de Brady en Nouvelle-Angleterre après son départ pour Tampa Bay lors de la dernière intersaison. Le futur quart-arrière du Temple de la renommée a passé 20 ans en Nouvelle-Angleterre et a remporté six Super Bowls avec la franchise.

Si les Buccaneers gagnent le match, Brady rejoindra Brees, Brett Favre et Peyton Manning en tant que seuls quarts à avoir vaincu les 32 équipes de la NFL.