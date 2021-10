Tom Brady laisse un jeune fan en larmes avec un geste réconfortant

Tom Brady a partagé un moment réconfortant avec un jeune fan des Buccaneers de Tampa Bay alors que l’équipe remportait une victoire contre les Bears de Chicago dimanche soir.

La superstar des Buccaneers, 44 ans, s’est approchée d’un jeune garçon qui l’encourageait et lui a donné son chapeau. Le garçon a fondu en larmes. Selon le producteur de la WFLA Rob Pandolfino, le garçon tenait une pancarte indiquant que le quart-arrière l’avait aidé à vaincre le cancer.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Tom Brady (12) des Buccaneers de Tampa Bay célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué un touché au premier quart contre les Bears de Chicago lors du match au Raymond James Stadium le 24 octobre 2021 à Tampa, Floride (Mike Ehrmann/.)

Y a-t-il des oignons ici ?

Brady et Tampa Bay ont démoli les Bears, 38-3. Brady était 20 pour 36 passes pour 211 verges par la passe et quatre TDS, dont la 600e passe de touché de sa carrière.

TOM BRADY 600TH TD BALL WORTTY PENNY, UN FAN A FAIT UNE MAUVAISE AFFAIRE, DIT LE FONDATEUR DE MEMORABILIA AUCTION

Le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers Tom Brady (12) sourit alors qu’il quitte le terrain après un match contre les Bears de Chicago le dimanche 24 octobre 2021 à Tampa, en Floride (AP Photo/Mark LoMoglio)

Trois des quatre passes de touché de Brady sont allées à Mike Evans. Le receveur vedette a réussi six attrapés pour 76 verges. Chris Godwin a mené les Bucs avec huit attrapés pour 111 verges et a réussi l’autre attrapé de touché. Leonard Fournette a gagné 81 verges au sol en 15 courses et a marqué un touché.

Godwin a attrapé le 599e touché de Brady et Evans a marqué le n ° 600. Evans a donné par erreur son ballon de touché à un fan. Il est apparu qu’Evans n’avait pas réalisé que sa prise de touché était le 600e de Brady, et il a remis le ballon à un fan des Bucs assis dans un siège de zone d’en-but au Raymond James Stadium. Le fan a semblé ravi.

Le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers Tom Brady (12) lance sa 600e passe de touché en carrière au cours de la première mi-temps contre les Bears de Chicago le dimanche 24 octobre 2021 à Tampa, Floride (AP Photo/Jason Behnken)

Plus tard, un membre de l’équipe des Bucs s’est approché du ventilateur et a semblé conclure un accord pour récupérer le ballon. L’homme a renoncé au ballon en échange de quelques souvenirs signés. La balle pourrait valoir 500 000 $, selon Ken Goldin de Goldin Auctions.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Tampa Bay s’est amélioré à 6-1 cette saison et les Bears sont tombés à 3-4.