Tom Brady lance 2 touchés, les Buccaneers battent les Giants 30-10

Tom Brady a lancé pour 307 verges et deux touchés et les Buccaneers de Tampa Bay ont battu les Giants de New York 30-10 lundi soir.

Le champion du Super Bowl Buccaneers (7-3) a mis fin à une séquence de deux défaites consécutives alors que Brady a évité de perdre trois matchs de suite pour la première fois depuis 2002.

Daniel Jones a lancé une passe de touché au plaqueur gauche Andrew Thomas et les Giants (3-7) sont restés proches pendant une demie avant de s’effondrer.

En baisse 17-10, les Giants ont conduit aux Buccaneers 25 lors de l’entraînement d’ouverture du troisième quart avant que Jones, sous la pression de Devin White, ne lance un quatrième et un 1 après s’être précipité vers la ligne pour battre le chronomètre de jeu.

Brady a ensuite rejoint Mike Evans sur une passe de 5 verges au touché pour étendre l’avance à 24-10. Evans a établi un record de franchise avec son 72e touché, dépassant Mike Alstott. Il s’est assuré de garder le ballon après avoir offert la 600e passe de Brady à un fan plus tôt dans la saison.

Jones a lancé une interception au plaqueur de nez de 310 livres Steve McLendon lors de la prochaine possession de New York, mais Tampa s’est contenté du placement de 40 verges de Ryan Succop malgré ses débuts chez les Giants 37. C’était le premier choix en carrière de McLendon en 12 saisons.

Jones a été choisi par Mike Edwards au quatrième quart et Succop a marqué 30 verges pour couronner le score.

Brady a terminé 30 sur 46 avec une interception. Il s’est amélioré à 6-1 contre les Giants en saison régulière mais a perdu deux Super Bowls contre New York, dont un qui a empêché la Nouvelle-Angleterre d’une saison parfaite.

Le septuple champion du Super Bowl mène la NFL avec 29 passes de touché et est deuxième pour les verges par la passe avec 3 172.

L’ailier rapproché Rob Gronkowski, quadruple All-Pro, était de retour dans la formation de Tampa après avoir raté cinq des six matchs précédents. Brady a ciblé son copain huit fois, se connectant sur six passes pour 71 verges.

Le porteur de ballon vedette Saquon Barkley est revenu pour les Giants après avoir raté quatre matchs en raison d’une entorse à la cheville, mais n’a eu que 25 verges au sol en six courses.

Jones a été limogé deux fois par une défense féroce qui manquait le plaqueur défensif Vita Vea en raison d’une blessure au genou.

Brady est sorti en tirant, complétant ses cinq premières passes, dont un lancer de TD de 13 verges à Chris Godwin. Godwin et Evans ont chacun exécuté le ballon sur un demi-tour pendant ce trajet. Pour Evans, c’était sa première carrière en huit saisons.

Brady a commencé 10 pour 10 avant de rater un ballon profond à Evans. Lors du jeu suivant, le joueur de 44 ans a parcouru 10 verges en troisième et 4 pour prolonger la course de Tampa qui s’est terminée par un coup de pied de 25 verges par Succop qui l’a porté à 10-3. Brady a fait preuve d’une mobilité astucieuse en fuite avant de glisser dans un défenseur. Il est arrivé en feu, signalant d’abord de descendre et de crier.

Les Giants ont égalé à 10-10 après qu’Evans ait laissé une passe rebondir sur ses mains et droit à Adoree Jackson, qui a rendu le choix de 5 mètres aux Buccaneers 10.

Jones a tendu une passe de 2 verges à Thomas, qui a dû sauter alors qu’il reculait pour le ramener. Thomas de 6 pieds 6 pouces et 315 livres, portant une attelle sur son bras droit, était de retour après avoir raté quatre Jeux. Il a célébré sa première réception en carrière avec le reste de la ligne offensive autour de lui.

ÉTEINDRE LES LUMIÈRES

Les Giants ont perdu 10 matchs consécutifs aux heures de grande écoute, y compris des matchs à Washington et à Kansas City cette saison.

TAPE-À-L’OEIL

Après avoir utilisé un joueur de ligne offensive comme receveur, les Giants ont demandé au receveur recrue Kardarius Toney de lancer une passe en profondeur à Darius Slayton qui est tombée incomplète. Le demi de coin Sean Murphy-Bunting a d’abord été appelé pour interférence de passe sur le jeu, mais le drapeau a été ramassé.

BLESSURES

Giants : Toney a subi une ecchymose au quatrième quart. … FS Logan Ryan était absent à cause des protocoles COVID-19. … TE Kyle Rudolph est parti avec une blessure à la cheville au troisième quart.

Buccaneers : LG Ali Marpet est parti au deuxième quart avec une souche oblique.

SUIVANT

Giants : Accueillez les Eagles de Philadelphie (5-6) dimanche.

Buccaneers: Visitez les Indianapolis Colts (6-5) dimanche.