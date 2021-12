Tom Brady lance une nouvelle ligne de vêtements

Tom Brady a une nouvelle ligne de vêtements qui aidera également à soutenir les athlètes universitaires. La semaine dernière, Brady a annoncé qu’il lancerait la marque Bardy le 12 janvier. Il a également signé neuf joueurs de football universitaire pour nommer, image et ressemblance (NIL), dont le quart-arrière du Michigan Cade McNamara; Jackson State quarterback Shedeur Sanders, fils de l’entraîneur-chef des Tigers Deion Sanders; Le receveur large de Géorgie George Pickens et le quart-arrière de la Caroline côtière Grayson McCall, selon ESPN.

« C’est vraiment cool pour moi et la position dans laquelle je suis », a déclaré Brady. « Je regarde en arrière quand j’avais cet âge, avoir eu l’opportunité que certains de ces enfants obtiennent est vraiment cool. » Brady a également déclaré que la première version se concentrera sur les vêtements décontractés et les vêtements d’entraînement. « Ma ligne de vêtements est en préparation depuis environ trois ans et demi, donc c’est plutôt cool que cela se soit produit à ce moment-là », a déclaré Brady.

Je suis fier de m’associer à notre gamme d’athlètes de la NCAA et nouvellement repêchés pour la première campagne @bradybrand lancée le 12 janvier 2022 pic.twitter.com/ZiJdPmMXwD – Tom Brady (@TomBrady) 16 décembre 2021

Selon USA Today, Brady Brady est fondé par Brady et l’entrepreneur Jens Grede. Et une déclaration indique que Brady « est la première marque de vêtements à appliquer l’innovation et l’ingénierie de niveau sportif professionnel pour fournir un système de vêtements qui fonctionne dans toutes les activités ».

Brady a fait cette annonce quelques jours avant de disputer l’un des pires matchs de sa carrière dans la NFL. Dimanche, Brady, quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, n’a complété que 54% de ses passes pour 214 verges, aucun touché et une interception lors d’une défaite 9-0 contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. C’est la première fois que Brady est exclu depuis 2006 et la troisième fois de sa carrière dans la NFL.

« Nous n’avons tout simplement pas assez bien joué », a déclaré Brady après le match, selon le site officiel des Buccaneers. « Je pense que c’était à peu près un match, comment nous pouvions gagner le match, mais évidemment, si vous ne marquez pas de points, vous n’allez pas gagner. Soirée difficile. Je ne pense pas que nous ayons été très bons à quoi que ce soit ce soir. J’aimerais que ce soit juste une chose. C’était beaucoup de choses. » Malgré la défaite, Brady a toujours les Buccaneers dans une bonne position car ils ont une fiche de 10-4 et remporteront la NFC South avec une victoire de plus. Brady cherche à mener les Buccaneers à leur troisième titre du Super Bowl ainsi qu’à son huitième championnat.