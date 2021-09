Tom Brady panique à propos des règles de changement de numéro de la NFL

La NFL n’aime généralement pas quand ses joueurs s’expriment de manière individuelle. Exemple : le nouvel accent mis par la ligue contre les railleries, qui propose désormais des sanctions plus sévères que jamais pour tout athlète qui ose célébrer ses exploits. C’est ce qu’on appelle la No Fun League pour une raison. C’est pourquoi il était si choquant de voir la NFL approuver un changement de règle qui permet aux joueurs de s’exprimer davantage pendant l’intersaison.

Les joueurs de la NFL sont désormais autorisés à porter (presque) n’importe quel numéro de leur choix. L’époque de tous les receveurs larges portant un numéro dans les années 80 et de tous les secondeurs portant un numéro dans les années 50 est révolue. À partir de cette saison, les demis, les ailiers rapprochés et les receveurs peuvent porter n’importe quel numéro de 1 à 49, en plus des numéros des années 80. Les arrières défensifs peuvent porter les numéros 1-49, tandis que les secondeurs peuvent porter les numéros 1-59 et 90-99.

Quiconque a vu Reggie Bush porter le numéro 5 à l’USC ou Mario Williams porter le numéro 9 à NC State sait que porter un numéro unique est une petite partie de ce qui rend le football universitaire si amusant. Maintenant que la liberté est arrivée pour les joueurs de la NFL, tout le monde n’en est pas content. L’adversaire le plus virulent des nouvelles règles de changement de numéro se trouve être le joueur le plus visible de la ligue: le champion en titre du Super Bowl Tom Brady.

Tom Brady dit sur son podcast que la prochaine NFL n’aura peut-être pas de règles de numéro de maillot, ou pas de maillot du tout : “Vous pourriez dire ‘Pourquoi quelqu’un porte-t-il un maillot ? Pourquoi quelqu’un a-t-il un numéro de maillot ?’ Mettez-les simplement là-bas, mettez-les dans des chemises blanches et nous serons en bleu.” – Greg Auman (@gregauman) 8 septembre 2021

Brady a expliqué les nouvelles règles de changement de numéro lors d’une récente interview avec le Tampa Bay Times. Les Bucs devraient ouvrir la saison contre les Cowboys de Dallas, et plusieurs joueurs défensifs sont récemment passés aux numéros à un chiffre. Jaylon Smith est passé du n°54 au n°9, Micah Parsons est passé au n°11 et Trevon Diggs est passé au n°7. Cela se produit partout dans la ligue, et Brady n’est pas ravi parce qu’il pense que cela complique son travail de quart-arrière.

“La règle du nombre est folle”, a déclaré Brady. « Littéralement, les gars ont changé leurs numéros aujourd’hui. Je joue contre deux gars qui avaient des numéros différents en pré-saison. Donc, oui, vous devez regarder un film et savoir qui vous étudiez, mais il en va de même pour les porteurs de ballon. Ils doivent savoir qui bloquer. La ligne offensive aussi. Il en va de même pour les récepteurs qui ajustent leurs itinéraires en fonction des blitz. «Donc, un gars a un 6, un gars a 11, un gars a un 9. Et ils changent chaque jeu lorsque vous rompez vos itinéraires et arrivez à votre place. Cela va être une chose très difficile. C’est un bon avantage pour la défense, c’est comme ça. «Ce serait comme dire:« Et si je laissais les joueurs de ligne offensive porter le 82 et le n ° 9? Ils ne sauraient pas qui était éligible. Et bien ce n’est pas juste. Tu vas te faire botter la queue. Identifiez au moins qui sont la ligne D, les secondeurs et les sécurités. Vous allez avoir beaucoup de confrontations où les gars bloquent les mauvais gars. Je ne sais pas pourquoi cela devrait être.

C’est amusant de prendre Tom Brady à partie, en partie parce qu’il a battu toutes nos équipes préférées pendant deux décennies (je suis toujours marqué par le fait qu’il a tué Brian Urlacher en 2012). Une partie de cela donne l’impression que Brady agit comme un vieil homme, et pour être juste, le mec a 44 ans. Peut-être qu’il soulève quelques bons points ici aussi, cependant. Brady veut s’assurer que son équipe ne bousille pas les protections à cause des changements de nombre, principalement parce qu’il veut que les Bucs gagnent, mais aussi parce que le football est un jeu violent et il veut garder tout le monde en bonne santé. Les joueurs qui changent de numéro, et surtout juste avant la saison, comme l’a fait le secondeur des Bears Danny Trevathan, pourraient rendre les choses plus difficiles pour l’offensive.

Il y a un autre point ici, cependant : depuis que Brady est entré dans la ligue, presque toutes les règles ont été conçues pour favoriser le quart-arrière. Brady semble également en être conscient. Il a récemment donné une excellente réponse sur la façon dont les défenses sont pénalisées pour des erreurs offensives.

Les chiffres défensifs à un chiffre feront-ils fondre l’esprit de Tom Brady cette saison? Probablement pas. Il est l’un des joueurs les plus anciens de l’histoire de la NFL et il est toujours l’un des meilleurs du jeu d’aujourd’hui. Brady s’en remettra. Pour l’instant, nous continuerons à nous moquer de lui pour être légitimement troublé par cela.