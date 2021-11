Tom Brady parle de sa nouvelle docuserie « Man in the Arena »

Les nouvelles docuseries de Tom Brady Man in The Arena: Tom Brady seront présentées en première le 16 novembre et donneront un aperçu de la longue et riche carrière de Brady. Mais pourquoi le légendaire quarterback fait-il les docuseries maintenant au lieu d’attendre la fin de sa carrière ? Brady a parlé de Man in The Arena avec le réalisateur Gotham Chopra et a révélé comment tout avait commencé.

« Cela a commencé en pensant à l’impact de ces matchs du Super Bowl sur ma vie sur et en dehors du terrain, mais c’est vraiment comment ces saisons et comment les histoires de ces saisons ont eu un impact sur ma vie à mesure qu’elle évoluait et changeait … disons d’être un de 22 ans à un homme de 44 ans qui a grandi sous les projecteurs », a déclaré Brady.

Chaque épisode de Man in The Arena se concentre sur une seule apparition au Super Bowl, à commencer par le Super Bowl XXXVI. Au cours de cette saison, Brady est devenu le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre après que Drew Bledsoe se soit blessé. Brady a assez bien joué pour mener les Patriots à leur premier titre au Super Bowl de l’histoire de la franchise.

« Au cours d’un an et demi, nous avons consacré beaucoup de temps et d’énergie à penser à raconter des histoires inspirantes sur certaines des meilleures années de ma carrière », a déclaré Brady. « Je suis ravi que tout le monde voie ces épisodes et j’espère que vous les apprécierez autant que moi et vous [Gotham] J’ai aimé les faire. » La série compte 10 épisodes et sera diffusée sur ESPN +. La série est produite par la société de médias sportifs primée Religion of Sports.

Alors que Brady se prépare pour la sortie de ses docuseries. Il fait également tout ce qu’il peut pour aider les Buccaneers de Tampa Bay à défendre leur titre du Super Bowl. Mais Brady a un gros problème avec la NFL et c’est l’ajout d’un 17e match. Le septuple champion du Super Bowl en a parlé sur Let’s Go! podcast et a appelé la ligue pour le déménagement.

« Je pense que c’est inutile. J’ai pensé que c’était une décision terrible », a déclaré Brady. « Donc, je n’aime pas du tout le fait que nous jouions un 17e match. Je pense que seize, c’est beaucoup. Et, encore une fois, vous en êtes à huit matchs dans l’année et vous n’êtes pas à mi-chemin, donc c’est un peu aspect un peu frustrant… Beaucoup de gens connaissent mon ressenti sur certains de ces sujets.