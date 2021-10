Tom Brady parle de son départ des Patriots, Bill Belichick avant le match de dimanche soir

L’un des plus gros matchs de saison régulière de l’histoire de la NFL se déroule dimanche soir lorsque les Buccaneers de Tampa Bay affrontent les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Le match se jouera en Nouvelle-Angleterre, ce qui signifie que ce sera un retour aux sources pour Tom Brady qui a quitté les Patriots après la saison 2019 pour signer avec les Buccaneers. En parlant aux journalistes cette semaine, Brady a parlé de quitter une équipe et l’entraîneur-chef Bill Belichick après avoir passé 20 saisons avec l’organisation.

“Toutes ces choses sont super personnelles”, a déclaré Brady, selon ESPN. “Nous avions une excellente relation. Tout a été géré de la bonne manière. Nous avons tout géré aussi gracieusement que possible. C’était une période incroyable, elle a été gérée parfaitement. Je pense que tout le monde a compris où nous en étions – les personnes impliquées dans la situation Les choses se sont bien passées pour nous tous.

“Nous essayons tous de faire de notre mieux maintenant – c’est ce qui se passe dans la vie. Vous ne savez pas où la vie va mener. Je pense que la seule chose que je sais faire est de tout donner en chaque jour, chaque instant et les gens qui ont vraiment parié sur moi, je veux vraiment bien faire pour eux. [General manager] Jason [Licht] et [head coach] Bruce Arians – avec eux qui sont entrés dans ma vie et qui ont dit : “Hé, nous voulons vraiment que tu sois ici” – ça a été une chose incroyable pour moi.”

Au cours des 20 saisons de Brady avec les Patriots, il a mené l’équipe à neuf apparitions au Super Bowl et six victoires au Super Bowl. Il a remporté son huitième Super Bowl plus tôt cette année, menant les Buccaneers à une victoire sur les Chiefs de Kansas City. Brady a également été interrogé sur Belichick et sa relation avec lui.

“C’est un excellent entraîneur”, a déclaré Brady. “Est-ce que tout le monde est préparé. Fait un excellent travail. Il a été un excellent mentor pour moi pendant longtemps. J’ai apprécié mon séjour en Nouvelle-Angleterre.” Brady s’est ensuite concentré sur ce qu’il se passait avec les Buccaneers. “Je suis super excité par ce que nous avons ici”, a déclaré Brady. “J’ai un excellent groupe d’entraîneurs ici, un groupe de gars incroyable qui me motive toujours et m’inspire à être le meilleur possible pour cette équipe et cette organisation. Je viens de passer de très bons 18 mois. C’est été très enrichissant à bien des égards. J’aime aussi mon expérience du football ici. “