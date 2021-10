Tom Brady partage l’avertissement qu’il a donné à son fils Jack pendant la fête avec Snoop

Tom Brady est trois fois MVP de la NFL, et si vous demandez à son fils Jack, il semble également qu’il pourrait bien être un candidat au titre de meilleur père de tous les temps.

Le lundi 11 octobre, le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers, âgé de 44 ans, est apparu sur le Let’s Go! podcast, où j’ai discuté avec un invité Snoop Dogg à peu près à une époque où Tom et son fils Jack, 14 ans, ont passé une nuit mémorable à faire la fête avec le rappeur. Tom partage Jack avec son ex Bridget Moynahan, et il partage également Benjamin, 11, et Ils vécurent, 8 ans, avec femme Gisele Bundchen.

L’athlète a rappelé qu’après que ses Patriots de la Nouvelle-Angleterre eurent battu les Rams de Los Angeles lors du Super Bowl LIII de 2019, il célébrait à son hôtel avec Jack, qui avait alors 11 ans. Cependant, Tom réalisa soudain que les festivités étaient peut-être un peu trop mûres pour le garçon.

« Le match s’est terminé assez tard, il était donc minuit », a expliqué Tom. « C’était dans notre hôtel. Nous avions donc cette petite place spéciale sur la scène. Snoop avait un poteau, et il y avait des filles – elles étaient vêtues – mais en même temps, il y avait un poteau. »