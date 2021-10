Tom Brady partage un moment émouvant avec le propriétaire des Patriots, Robert Kraft, avant le football du dimanche soir avec les boucaniers

Le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers Tom Brady joue à Foxborough, Massachusetts pour la première fois depuis qu’il a quitté les New England Patriots en 2019, et il a rencontré son ancien patron, le propriétaire des Patriots Robert Kraft avant le coup d’envoi du match. Brady, 44 ans, et Kraft, 80 ans, ont été filmés en train de partager un câlin à l’extérieur du vestiaire des visiteurs. Les deux ont eu une conversation après leur étreinte, et les Patriots ont posté plus de photos sur la page Twitter de l’équipe.

Brady est susceptible de dépasser l’ancien quart-arrière de la Nouvelle-Orléans Drew Brees sur la liste des passes de carrière de tous les temps de la NFL lors du match de dimanche soir. Il n’a besoin que de 68 verges pour gagner cet exploit. Les Patriots feront une pause pour reconnaître le record pendant le match, mais n’arrêteront pas complètement le jeu, a déclaré un responsable de l’équipe à ESPN.

Kraft a également déclaré que le compte à rebours NFL d’ESPN dimanche serait honoré après avoir battu le record au stade Gillettte. Il a également prévu de montrer une vidéo d’hommage d’avant-match à Brady, montrant qu’il n’y a pas de mauvais sang entre les deux. “Je veux que tout le monde dans ce bâtiment sache que juste avant que les Buccaneers ne sortent, vous regardez le grand tableau et pendant une minute, nous allons organiser quelque chose que je pense être très respectueux et digne”, a déclaré Kraft. “Et s’il finit par battre le record – même si je suppose que d’une certaine manière, j’espère qu’il ne le fera pas, mais de manière réaliste, il le fera – le jeu s’arrêtera et nous honorerons ce moment par respect pour lui en tant que grand athlète et ce qu’il nous a donné.”

Avant le début du match, Brady totalisait 80 291 verges par la passe, juste derrière les 80 358 de Brees. Lorsque Brees a établi le record en 2018, les Saints ont complètement arrêté le jeu. La famille de Brees a été accueillie sur le terrain et le président-directeur général du Temple de la renommée du football professionnel, David Baker, a ramené le football à Canton. L’exploit de Brady ne sera pas célébré de la même manière, mais plusieurs de ses anciens coéquipiers seront là, dont Ty Law et Deion Branch.

Les Patriots ont repêché Brady au sixième tour du repêchage de la NFL 2000. Au cours de ses 19 saisons avec les Patriots, Brady a remporté six Super Bowls, trois NFL MVP Awards et quatre Super Bowl MVP Awards. Il a signé avec les Tampa Bay Buccaneers avant la saison 2020, menant l’équipe à une victoire au Super Bowl LV et remportant son cinquième titre de MVP du Super Bowl. Brady est le seul quart-arrière à remporter un Super Bowl en trois décennies différentes.