Tom Brady partage un moment spécial avec son fils Jack après la victoire des Buccaneers

Tom Brady a partagé un moment privilégié avec son fils Jack. Dans l’histoire Instagram des Tampa Bay Buccaneers, Brady a été vu avec son fils Jack entrant dans les vestiaires après la victoire 47-15 de l’équipe contre les Dolphins de Miami au Raymond James Stadium dimanche, comme mentionné par PEOPLE. Brady a republié l’histoire sur son compte Instagram en écrivant : « La meilleure partie de ma journée ».

Jack a passé beaucoup de temps avec Brady et les Buccaneers cette saison alors qu’il travaillait comme ramasseur de balles pour l’équipe pendant l’été. En août, Brady a écrit sur Instagram : « Les Buccaneers ont un nouveau ramasseur de balles cette semaine… Il prend son job d’été et chaque représentant très au sérieux. » Pendant le camp d’entraînement, Brady a parlé d’avoir Jack avec lui et de son expérience avec les Buccaneers.

« C’est génial. Il a un bon âge », a déclaré Brady, selon The Sports Rush. « Plus j’ai à faire avec lui, mieux c’est », a déclaré Brady. « Nous passons un bon moment ensemble. C’est vraiment un régal pour moi de l’avoir [here]. Il pense que c’est amusant, mais c’est probablement mieux pour moi de l’avoir ici. C’est vraiment, vraiment cool. C’est juste un super gamin. Je ne veux pas trop lui exploser la tête. Il ne lirait probablement même pas ça. Juste un enfant vraiment spécial. C’est amusant d’être avec lui. Il est bon avec tout, vous savez, courons, allons sur le bateau, golfons, faisons du vélo et il est plutôt cool avec tout. »

L’entraîneur-chef des Buccaneers, Bruce Arians, a adoré avoir Jack au camp. « Il a fait un sacré boulot », a déclaré Arians. « Il sait comment les récupérer. C’est l’entraîneur de la récupération en ce moment et il fait un sacré boulot. »

Dimanche, Jack a pu voir son père disputer l’un des meilleurs matchs de sa carrière. Dans la victoire, Brady a complété 30 de ses 41 passes pour 411 verges et cinq touchés avec une note de passeur de 144,4. À 44 ans, Brady mène la NFL au passage. Cela survient une semaine après que Brady a dépassé Drew Brees dans le livre des records de tous les temps pour devenir le leader de la NFL dans les verges par la passe en carrière.