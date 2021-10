Tom Brady partage une vidéo de lui-même avec son fils Jack après une grande victoire

Tom Brady a eu une grosse journée en menant les Buccaneers de Tampa Bay à une autre victoire, mais rien de comparable à une conversation qu’il a partagée avec son fils après le match.

Le dimanche 10 octobre, après que le quart-arrière vedette de la NFL, âgé de 44 ans, ait lancé cinq touchés pour mener les Bucs à une grande victoire de 45 à 17 contre les Dolphins de Miami, Tom a republié des images de l’histoire Instagram de l’équipe qui s’est montrée en train de profiter d’un appel d’offres. moment avec un fils de 14 ans Jack. Alors que le couple marchait ensemble dans les vestiaires, Tom avait son bras autour de son fils, qui portait un t-shirt avec le numéro de maillot et le nom de famille de la star.

Le message de l’équipe comprenait le message « Moment père fils », ainsi qu’un emoji au visage fatigué. Lorsqu’il a republié les images, Tom a ajouté l’adorable note « Best Part Of My Day », en plus de huit émojis cardiaques.

Tom a déjà exprimé sa fierté à propos de Jack, publiant sur son histoire Instagram en août que l’adolescent avait aidé l’équipe en ramassant du matériel. Tom partage Jack avec son ex Bridget Moynahan, et partage aussi Benjamin, 11, et Ils vécurent, 8 ans, avec femme Gisele Bundchen.