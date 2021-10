Tom Brady peut-il mener les Bucs sur les Patriots ? SUR SITE

in

Dans cet épisode de ON SITE, l’animateur Mackenzie Salmon s’entretient avec le reporter des Patriots du Providence Journal, Mark Daniels, pour avoir un aperçu du match phare de la jeune saison de la NFL. C’est Tom Brady de retour en Nouvelle-Angleterre, affrontant son ancien entraîneur Bill Belichick et la recrue QB Mac Jones.

La ligne a les Buccaneers comme favoris à 7,5 points à l’extérieur, selon Tipico Sportsbook. Daniels regarde l’équipe des Patriots cette année et se demande s’ils en ont assez pour suivre le rythme de Tampa Bay qui vole à haute altitude… ou au moins le garder suffisamment près pour couvrir l’écart.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).