Tom Brady pleure la mort de Demaryius Thomas, ancien coéquipier des Patriots

Tom Brady est allé sur Twitter pour pleurer la mort de l’ancien receveur de la NFL Demaryius Thomas. Le quart-arrière des Tampa Bay Buccanneers a joué avec Thomas en 2019 lorsqu’ils étaient avec les New England Patriots. Dans le tweet, Brady a déclaré qu’il était « tellement triste de se réveiller ce matin pour apprendre le décès de mon ami Demaryius Thomas. Nous avons tous été bénis par son humilité et son esprit positif, et il nous manquera à tous. »

Brady a également partagé une photo de lui et de Thomas et de la cérémonie du Temple de la renommée du football professionnel en août. Ils étaient tous les deux là pour soutenir Peyton Manning, membre de la classe du Temple de la renommée de 2021. Brady était le plus grand rival de Manning tandis que Thomas était le coéquipier de Manning pendant quatre saisons lorsque les deux étaient avec les Broncos de Denver.

Je suis si triste de me réveiller ce matin pour apprendre le décès de mon ami Demariyus Thomas. Nous avons tous été bénis par son humilité et son esprit positif, et il nous manquera tous. Cette photo provient du Hall of Fame en août dernier, une source de lumière comme toujours. RIP pic.twitter.com/o3hvQN0cRz – Tom Brady (@TomBrady) 10 décembre 2021

Thomas a rejoint les Patriots en avril 2019, signant un contrat d’un an après avoir été libéré par les Texans de Houston. Il a été coupé par les Patriots à la fin du mois d’août, mais a démissionné avec l’équipe le 2 septembre avant d’être échangé aux Jets de New York la semaine suivante. Thomas a joué la saison avec les Jets et a annoncé sa retraite de la NFL en juin de cette année.

Thomas a passé ses neuf premières saisons avec les Broncos. Il a été repêché par l’équipe en 2010 et est devenu l’un des meilleurs receveurs de la ligue. Thomas a été sélectionné quatre fois pour le Pro Bowl et deux fois pour la deuxième équipe All-Pro alors qu’il jouait à Denver. Et lorsqu’il a joué avec Manning en 2015, les Broncos ont remporté le Super Bowl.

« Nous sommes dévastés et le cœur brisé par le décès soudain et tragique de Demaryius Thomas », ont déclaré les Broncos dans un communiqué. « DT était aimé de toute notre organisation, de ses coéquipiers et entraîneurs, et de nos fans. Récemment retraité en tant que Bronco, nous étions très impatients de célébrer Demaryius pour les années à venir comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la franchise.

« Pendant neuf saisons à Denver, Demaryius s’est imposé comme un receveur large dominant et record qui a joué un rôle déterminant dans deux courses de championnat et notre victoire au Super Bowl 50. Son héritage en tant que Bronco s’est étendu bien au-delà du terrain de jeu en tant que bienveillant , membre généreux de notre communauté. »