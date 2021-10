Tom Brady poursuit l’histoire de la NFL dans un match très attendu contre les Patriots

Il y a plus en jeu pour Tom Brady dimanche que de simplement se vanter de Bill Belichick lorsque les Buccaneers de Tampa Bay affronteront les New England Patriots à Foxborough.

Brady poursuit quelques jalons alors qu’il cherche à battre son ancienne équipe lors de son tout premier match contre eux après les avoir aidés à remporter six titres du Super Bowl. Le quart-arrière décoré n’est qu’à quelques mètres d’être au sommet dans quelques catégories de tous les temps.

Tom Brady dans le tunnel avant un match contre les Rams de Los Angeles au SoFi Stadium le 26 septembre 2021 à Inglewood, Californie. (Photo de Harry How/.)

Brady a besoin de 68 verges par la passe pour dépasser Drew Brees pour le plus de tous les temps. Il était déjà en avance sur Brees dans les touchés de tous les temps avec 591 et pourrait dépasser 600 d’ici la fin de l’année pour le placer plus loin dans cette catégorie. Brady et Brees ont échangé des records de verges par la passe la saison dernière, mais Brees a pris sa retraite après la saison 2020.

Brady, 44 ans, a besoin de 350 verges par la passe pour le plus de tous les temps dans un seul stade. Brady a élu domicile au Gillette Stadium de 2000 à 2019.

Le quart-arrière Tom Brady des Tampa Bay Buccaneers cherche à passer contre les Falcons d’Atlanta au deuxième quart d’un match au Raymond James Stadium le 19 septembre 2021 à Tampa, en Floride. (Photo de Douglas P. DeFelice/.)

Si les Buccaneers gagnent le match, Brady rejoindra Brees, Brett Favre et Peyton Manning en tant que seuls quarts à avoir vaincu les 32 équipes de la NFL.

Tampa Bay entre dans le match avec une fiche de 2-1 après une défaite contre les Rams de Los Angeles. Brady a établi un record douteux la semaine dernière, devenant le quart-arrière le plus limogé de tous les temps.

Brady a tenté de minimiser le match contre les Patriots toute la semaine.

Tom Brady regarde pendant le troisième quart-temps contre les Cowboys de Dallas au Raymond James Stadium le 9 septembre 2021 à Tampa, en Floride. (Photo de Mike Ehrmann/.)

“Je suis juste excité d’y aller et d’essayer de battre une très bonne équipe de football”, a déclaré Brady cette semaine. “C’est finalement le sujet de cette semaine. Il ne s’agit pas du quart-arrière, il ne s’agit pas des fans ou du public local ou des relations de 20 ans. Il s’agit de deux bonnes équipes de football qui s’y attaquent, et nous devons faire un excellent travail . Ça va être un énorme test. La semaine dernière a été un énorme test, et nous ne l’avons pas tout à fait réussi. C’est un autre énorme test ; nous devons relever le défi. “