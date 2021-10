Tom Brady publie une vidéo épique avec un message d’un mot avant le match des Patriots

in

Tom Brady a publié samedi une vidéo épique mettant en lumière sa carrière plus de 24 heures avant son retour à Foxborough pour affronter les New England Patriots.

La superstar des Tampa Bay Buccaneers a tweeté la vidéo avec un message d’un mot : “Homecoming”.

19 sept. 2021; Tampa, Floride, États-Unis ; Le receveur large des Tampa Bay Buccaneers Mike Evans (13) et le quarterback Tom Brady (12) parlent avant le match au Raymond James Stadium. (Kim Klement-USA TODAY Sports)

La vidéo montre Brady sous une forme numérisée et emmène les fans de la célèbre photo de NFL Scouting Combine de Brady au match de la règle du tuck dans le championnat de l’AFC contre les Raiders d’Oakland de l’époque à son premier titre du Super Bowl et au-delà. L’un des paniers gagnants d’Adam Vinatieri fait son apparition et l’une des trois défaites subies par Brady lors du Super Bowl est également dans le clip.

Le clip montre également d’autres moments historiques dans les courses du Super Bowl de Brady, notamment l’interception de Malcolm Butler contre les Seahawks de Seattle et l’incroyable prise de Julian Edelman contre les Falcons d’Atlanta. Le clip montre ensuite Brady sur un bateau pirate en tant que membre des Buccaneers.

BILL BELICHICK: “IL N’Y A PAS DE QUARTERBACK QUE JE PRÉFÈRE AVOIR QUE TOM BRADY”

19 sept. 2021; Tampa, Floride, États-Unis ; Le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers Tom Brady (12) et Blaine Gabbert (11) s’échauffent avant le début du match contre les Falcons d’Atlanta au Raymond James Stadium. (Jonathan Dyer-USA TODAY Sports)

Brady a essayé de contrôler ses émotions toute la semaine, affirmant que le voyage au stade Gillette visait davantage à se concentrer sur la victoire au lieu de se remémorer les bons et les mauvais moments qu’il a passés avec les Patriots.

“Je suis juste excité d’aller là-bas et d’essayer de battre une très bonne équipe de football. C’est en fin de compte le sujet de cette semaine. Il ne s’agit pas du quart-arrière, il ne s’agit pas des fans ou du public local ou des relations de 20 ans. C’est à propos de deux bonnes équipes de football qui y participent, et nous devons faire un excellent travail. Cela va être un énorme test. La semaine dernière a été un énorme test, et nous ne l’avons pas tout à fait réussi. C’est un autre énorme test; nous devons relever le défi.”

L’entraîneur-chef de la Nouvelle-Angleterre Bill Belichick (à droite) s’entretient avec le quart-arrière Tom Brady pendant un temps mort au deuxième quart du match de football NFL Super Bowl XLVI contre les Giants de New York à Indianapolis, Indiana, le 5 février 2012. (REUTERS/Matt Sullivan )

Les équipes s’affrontent dimanche soir.