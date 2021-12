Tom Brady réagit à la mort de John Madden : « RIP à une légende de notre jeu »

Le monde de la NFL a perdu une légende lorsque l’ancien entraîneur vainqueur du Super Bowl des Raiders d’Oakland, John Madden, est décédé mardi à l’âge de 85 ans, a annoncé la ligue.

Jerome Bettis, John Madden, Tiki Barber et Al Michaels s’expriment lors du segment « Sunday Night Football » devant des critiques de télévision lors de la tournée de presse NBC Universal Summer à Beverly Hills, Californie, le 21 juillet 2008. (REUTERS/Fred Prouser)

Madden, qui était également un diffuseur de longue date, a eu un impact sur une tonne d’anciens et actuels joueurs de la NFL, ainsi que sur d’autres journalistes sportifs, et il était le visage de Madden NFL Football, l’un des jeux vidéo de sport les plus réussis de tous les temps. .

Le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers Tom Brady a réagi à la mort de Madden sur les réseaux sociaux.

« John a appelé notre premier Super Bowl », a écrit Brady dans sa story Instagram. « Il a toujours été si bon avec moi. RIP à une légende de notre jeu. Mes condoléances et mon amour à la famille Madden. »

Les quarts-arrières des New England Patriots Tom Brady (à gauche) et Drew Bledsoe (à droite) célèbrent la victoire de leur équipe contre les Rams de St. Louis le 3 février 2002, lors du Super Bowl XXXVI à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. (JEFF HAYNES/. via .)

Madden était sur appel lorsque Brady a disputé son premier Super Bowl en tant que membre des New England Patriots en 2002. Brady et les Patriots ont battu Kurt Warner et les St. Louis Rams lors de ce match 20-17.

Lorsque Brady a conçu le drive gagnant à la fin de cette compétition, Madden a déclaré que Brady lui avait donné la « chair de poule » juste avant que le légendaire botteur Adam Vinatieri ne marque le panier qui a donné aux Patriots leur premier titre au Super Bowl.

L’ancien entraîneur-chef des Oakland Raiders, John Madden, parle de l’ancien quart-arrière Ken Stabler, photographié à l’arrière, lors d’une cérémonie en l’honneur de Stabler à la mi-temps d’un match de football de la NFL entre les Raiders et les Bengals de Cincinnati à Oakland, Californie, le 13 septembre 2015. ( AP Photo/Ben Margot, dossier)

La mort de Madden mardi a résonné chez plusieurs célébrités, personnalités sportives et artistes alors qu’ils se tournaient vers les réseaux sociaux pour se souvenir du légendaire entraîneur-chef.

