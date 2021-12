Tom Brady réagit à la mort de l’icône de la NFL John Madden

John Madden est décédé mardi matin et son héritage a eu un impact sur les joueurs de la NFL d’aujourd’hui, dont Tom Brady. Lorsque la nouvelle du décès de Madden a été annoncée, Brady est allé sur son histoire Instagram pour réfléchir au meilleur souvenir qu’il ait eu de l’ancien entraîneur-chef et diffuseur de la NFL.

« John a appelé notre premier Super Bowl », a écrit Brady sur son histoire Instagram, selon Fox News. « Il a toujours été si bon avec moi. RIP à une légende de notre jeu. Mes condoléances et mon amour à la famille Madden. » Brady parle du moment où il a mené les Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Rams de St. Louis lors du Super Bowl en 2002. Ce serait l’un des 11 Super Bowls que Madden appellerait dans sa carrière. Brady continuerait et jouerait dans neuf autres Super Bowls et il cherche à en jouer un autre cette année avec les Buccaneers de Tampa Bay.

Brady est également connecté à Madden via la franchise de jeux vidéo Madden NFL. Brady a fait la couverture de Madden NFL à trois reprises au cours de sa carrière, la première étant sur Madden NFL Mobile pour la saison 2017. Il a également fait la couverture de Madden NFL 18 et de l’édition actuelle, Madden NFL 22 avec Patrick Mahomes des Chiefs de Kansas City. Brady est également apparu dans le documentaire de Madden All Madden, diffusé le jour de Noël.

Brady n’était pas le seul personnage de la NFL à rendre hommage à Madden. « Personne n’aimait le football plus que Coach. Il était footballeur », a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell, dans un communiqué. « Il a été une caisse de résonance incroyable pour moi et pour tant d’autres. Il n’y aura jamais un autre John Madden, et nous lui serons éternellement redevables pour tout ce qu’il a fait pour faire du football et de la NFL ce qu’il est aujourd’hui. »

En plus d’être un diffuseur et une star du jeu vidéo, Madden a été un entraîneur-chef très réussi de la NFL, à la tête des Oakland Raiders (maintenant Las Vegas Raiders) pendant 10 saisons (1967-1978). Madden a remporté 103 matchs au cours de ses 10 saisons et a mené les Raiders à un titre du Super Bowl en 1976. Il n’a jamais eu de saison perdante et a atteint le titre de champion de la ligue ou de la conférence à six reprises. À l’époque, Madden était la plus jeune tête à atteindre 100 victoires en saison régulière et a toujours le plus de victoires dans l’histoire des Raiders.