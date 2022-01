Tom Brady réagit à la sortie dramatique des Buccaneers de Tampa Bay d’Antonio Brown avec une déclaration surprenante

Avec l’avenir d’Antonio Brown à Tampa Bay en l’air hors de vue, beaucoup se sont probablement rapidement tournés vers Tom Brady pour une réaction. Le champion du Super Bowl et ancien pilier des Patriots est allé au bâton pour Brown et l’a fait entrer dans les Buccaneers après une tournée à l’envers d’autres équipes après avoir quitté les Steelers de Pittsburgh.

Brady pourrait facilement être fou et déçu par le receveur large et ses actions sur le terrain aujourd’hui dans le New Jersey. Mais dans ses premiers commentaires après le match, Brady était favorable et empathique aux problèmes potentiels de Brown.

Tom Brady sur Antonio Brown : « Je pense que tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour aider de la manière dont il en a vraiment besoin. Nous l’aimons tous, nous nous soucions profondément de lui. Nous voulons le voir à son meilleur, et malheureusement, ce ne sera pas avec notre équipe. » pic.twitter.com/JssvEJCheE – SNY (@SNYtv) 2 janvier 2022

« Je pense que tout le monde devrait, espérons-le, faire ce qu’il peut pour l’aider de la manière dont il en a vraiment besoin », a déclaré Brady aux journalistes après la victoire de retour contre les Jets de New York. « Nous l’aimons tous. Nous nous soucions profondément de lui. Nous voulons qu’il soit à son meilleur. »

Brown a quitté le match de dimanche au milieu du troisième quart. Selon le New York Post, le WR a refusé de retourner sur le terrain à la demande de l’entraîneur Bruce Arians et semblait frustré par quelque chose. Cela a conduit Brown à retirer son équipement de football et à quitter le terrain tout en saluant les fans.

Lorsqu’on lui a demandé après le match ce qui s’était passé, Arians a déclaré aux journalistes que Brown n’était « plus un Buc » avant de parler de ceux qui ont joué le jeu et remporté la victoire. Les commentaires de Brady sont assez rafraîchissants par rapport aux précédents drames de la NFL et aux situations d’équipe où les joueurs ne peuvent pas coexister. Cela ne semble pas être le cas ici et Brady est conscient que tout n’est pas ce qu’il semble pour Brown.

« Malheureusement, il ne peut pas être avec notre équipe, mais nous avons beaucoup d’amitiés qui dureront », a déclaré Brady. « Encore une fois, je pense que les choses les plus importantes dans le football sont les relations avec vos amis et vos coéquipiers, et elles vont au-delà du terrain. Je pense que tout le monde devrait être très compatissant et empathique avec certaines choses difficiles qui se produisent. »

Antonio Brown attend l’Uber 😂 📸: @FreeGjr pic.twitter.com/K7ExlwUScL – PFF (@PFF) 2 janvier 2022

Tout le monde n’est pas aussi compréhensif envers Brown, y compris Gary Gramling de Sports Illustrated, qui a écrit que Brady, Arians et les Buccaneers ont permis le comportement de Brown depuis sa signature. « Mais quand vous regardez les embarras des deux dernières saisons, les mauvais traitements infligés aux femmes, la suspension pour une fausse carte de vaccin, le comportement autodestructeur et son attitude illusionnée envers tout cela, n’oubliez jamais le rôle de Brady, Arians et le L’organisation de Bucs y a joué », écrit Gramling pour le point de vente.

Brown a posté sur Instagram dans les heures qui ont suivi sa sortie des Buccaneers et après être devenu viral pour s’être vu refuser un voyage avec son ancienne équipe. Le récepteur large a été photographié à l’extérieur du MetLife Stadium avec ses bagages, attendant un tour quelconque, que ce soit un taxi ou un Uber.