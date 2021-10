Quand Aaron Rodgers a dit « Je te possède toujours » aux fans des Chicago Bears dimanche, toute la NFL a parlé. L’une des stars notables de la NFL qui a pesé sur les commentaires est Tom Brady qui a envoyé un message à Rodgers sur SiriusXM NFL Radio mercredi. Et dans le processus, Brady a tiré sur une autre équipe de la NFL.

« Je voulais féliciter Aaron Rodgers », a déclaré Brady, selon CBS Sports. « De toute évidence, je sais que c’est un excellent quart-arrière, mais je suppose qu’il est maintenant actionnaire des Bears … J’ai vu un clip de lui dire avec enthousiasme à la foule à quel point il est heureux de posséder Soldier Field. Et c’est vraiment génial. Il possède les Bucks maintenant. Copropriétaire de Soldier Field. Il a donc une belle carrière au-delà du football. «

On a ensuite demandé à Brady s’il possédait les Bills de Buffalo alors que le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay a affiché une fiche en carrière de 32-3 contre eux. Brady a répondu : « Pas encore », mais avait quelque chose de très intéressant à dire sur une autre équipe de l’État de New York. « Oh, non », a répondu Brady. « Je vais juste prendre la couleur verte. Je n’ai pas besoin des Jets. Je vais juste posséder la couleur verte. Je pense que c’est un peu mieux. » Brady fait probablement référence aux Jets de New York, car il a affiché une fiche de 30-8 contre eux.

Il est sûr de dire que Rodgers et Brady sont « propriétaires » de quelques équipes de la NFL. Mardi, Rodgers a parlé du commentaire qu’il a fait et a déclaré qu’il n’avait aucun regret. « Je me mets à genoux et je lève les yeux, et tout ce que je pouvais voir et entendre étaient des obscénités, et je ne sais pas, sur un coup de tête, ça m’a frappé », a déclaré Rodgers sur The Pat McAfee Show. « J’ai parlé de l’idée du black-out ; le black-out est juste des choses qui ne sont pas prévues. Je n’avais pas l’intention de dire à la foule que je les possédais. Je pense, sur la base de la référence statistique de mon pourcentage de victoires en carrière là-bas et contre eux, nos équipes ont certainement fait de bonnes choses. Je sais que j’ai utilisé « je » à quelques reprises, mais je pense que c’est une chose « nous ».

Rodgers a affiché une fiche de 21-5 contre les Bears depuis qu’il est devenu le quart partant des Green Bay Packers en 2008. Il a également battu les Bears lors d’une seule rencontre éliminatoire, qui était le match de championnat NFC en 2011 (saison 2010). Le commentaire de Rodgers est venu après avoir marqué le touché qui a scellé le match contre les Bears à la fin du quatrième quart.